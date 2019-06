« L’occasion est offerte pour montrer que notre justice est indépendante »

Projet : COALITION D’APPUI Aar LINU BOKK- SUNU PETROLE « CAP _ ALB _SP. »

TOME 1 : Éléments d’appréciation du projet.

Source de motivation :

« Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. » Extrait du Sain Coran Sourate 2 Verset 42.

1.1. MISE A NIVEAU:

De la chaine britannique sur les supposées malversassions sur le pétrole offshore des blocs de Kayar et de Saint Louis, liant Aliou Sall et Frank Timis à travers la société Pétro Tim, Timis corporation, Agritrans et British Petroleem(BP) sont grosses de conflits potentiels entre les populations sénégalaises et le régime du président Macky Sall. C’est le point de vue de ceux ayant apporté leurs remarques, avis, interviews, contributions dans la presse.

« Cette affaire fait surgir une classe d’oligarques qui veut dominer l’état de plus que l’état ne les domine. La situation de la pauvreté reste un constat aussi bien en zone urbaine que rurale et l’endettement de plus en plus considérable. L’avenir du Sénégal, en tant que future nation prospère, est inséparable de la gestion des permis et de l’exploitation de ses ressources naturelles dont les stratégiques restent le pétrole et le gaz. Le seul moyen d’atteindre cette prospérité est de soustraire ses ressources des intérêts malveillants.

Nous sommes en présence d’une guerre qui ne dit pas son nom entre le Président Macky Sall et ces acteurs politiques qui trouvent leur appui à travers une société civile nationale internationale (Global Witness) et des sénégalais qui, dans les réseaux sociaux ne sont engagés que pour la montée de la vérité et rien que la vérité ».Source Recueil de Presse.

Ce point de vue glané mais de haute teneur dans le vif du sujet a été discuté et partagé par les participants à la table ronde dont la genèse a été relatée dans ces colonnes.

1.2. LES FONDAMENTAUX :

Le rappel des faits essentiels pour qui veut comprendre. British Petroleem (BP), le géant de l’énergie qui exploite le gisement de gaz naturel liquéfié de grands Tortue Heym (entre le Sénégal et la Mauritanie), a accepté de payer près de 10 milliards de dollars à Frank Timis un homme d’affaire impliqué dans un contrat pétrolier controversé : l’attribution des blocs de Saint Louis Offshore profond et Kayar Offshore profond.

La BBC rappelle que BP avait acheté les actions de Frank Timis dans un gisement de gaz au large des côtes du Sénégal pour 250 millions de dollars en 2017 et que les documents obtenues par BBC Panorama et Arica Eye révèlent que BP versera à sa société, Timis Corporation entre neuf et douze milliards de dollars en redevance, soit près de 6000 milliards de FCFA sur la durée de la concession ». Information pertinente tirée de source crédible. Selon la presse « Alioune Sall est pleinement impliqué. »

Aliou Sall, frère cadet du président Macky Sall est accusé d’avoir touché un versement de 250 000 dollars Us lors de la rétrocession des blocs pétroliers par l’aventurier Frank Timis à BRITISH PETROLEUM. Une somme qui aurait été versée à la société AGRITRANS, fondé par Aliou Sall, mais gérée par son oncle Abdoulaye Timbo, maire de Pikine.

Il est recommandé au peuple de ne pas se précipiter mais de faire bloc pour élucider cette affaire Pétro Time –Aliou Sall. Tout doit être fait pour éclairer la lanterne des citoyens. Il y va de l’intérêt de la justice et la restauration de la confiance des sénégalais en cette justice. L’occasion est offerte pour montrer que la justice est totalement indépendante dans notre pays. Bien des sénégalais certes répondront avec un sentiment patriotique dans cette affaire fort importante. Dés lors tout le Sénégal peut apporter sa pierre dans l’édification de la vérité.

1.3. LES ARGUMENTAIRES :

L’architecture du projet se situe dans la dynamique de recherche de vérité entretenue par le peuple au sujet des contrats pétroliers pour la transparence dans l’affaire Pétro Tim-Aliou Sall, frère cadet du Président Macky Sall. Les sénégalais semblent être ébahis, abasourdis, émus, apitoyés, attristés, accablés par une gestion ténébreuse et familiale de leurs ressources pétrolières et gazières dans les conditions non régulières, selon les avis des uns et les constations des autres. Toutes ces informations sont recueillies et publiées dans la presse.

La genèse du projet a été restituée, partagée pour une appropriation opportune. Le projet est donc le fruit des recommandations d’une table ronde élargie. A ce rendez-vous digital relaté, les participants de profil académique varié et d’atout professionnel singulier et multidisciplinaire sont d’obédience diverse. Cette race d’intellectuelle d’éthique sont les principaux citoyens ayant dressé la dite table ; au bénéfice des millions des sénégalais. Il s’agit pour les acteurs et bénéficiaires du projet de réclamer la clarté. La lumière sur les contrats remis en question et autre affaire Pétro Time.

Les sénégalaises et les sénégalais, vivant en majorité éclatante, sous le seuil de la pauvreté semblent refuser d’être spoliés de leurs biens ; par des mains mal propres peu scrupuleuses de l’éthique et de la bonne répartition efficiente des fruits escomptés de leur avoir commun. Heureusement dans un élan de solidarité face à des courtiers néophytes peu soucieux du bien être sénégalais, la population crie gare aux malfaiteurs et semeurs de désordre financier dans notre pétrole et dans l’affectation et répartition de Linu Bokk-Sunu Pétrole. Ces ressources humaines tout au tour de la table couverte par une nappe de qualité conduite reflétaient les signes d’un parterre de compétence. A priori, elles se sont vues concernées et interpelées par les enjeux pétroliers sous nos cieux. En bandoulière la fibre patriotique. Partant une décision consensuelle et majoritaire fut recommandée pour ensemble avec le peuple combattre dans le sens de la recherche de la vérité.

C’est une forme de renforcement de capacités démocratique conjugué au droit humain et élargie sous le couvert de la paix. C’est dans l’exercice des valeurs républicaines pour, à bras le corps faire jaillir la lumière du jour la vérité à côté de Aar Linu Bokk que se mesureront les pas présents et futurs de la Coalition d’Appui Aar Linu Bokk Sunu Pétrole : « CAP _ ALB _SP.

Ce faisant, faire d’une unité d’action en agissant dans l’intérêt exprimé par le peuple. Dans cette voie tracée sur mesure est avec l’option irréversible d’évoluer dans le sens de la clarté ; dans un réseau sociétal citoyen, civique et patriotique.

Dakar le 19 juin 2019.

Serigne Saliou Fall,

Consultant international en Management de projet-Expert en Finance.