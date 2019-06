Le mouvement « Debout pour la Patrie » consterné par…

COMMUNIQUÉ

C’est avec consternation que nous, DEBOUT POUR LA PATRIE-DLP, avons appris le sinistre qui a frappé Ziguinchor après que les premières pluies se sont abattues dans la ville et environs. Nous compatissons à la douleur de toutes ces populations sinistrées ainsi que leurs proches qui partagent ces moments difficiles à leur côté.

Par la même occasion, nous rappelons que ces sinistrés, bien que vivant dans des conditions précaires, ne sont pas pour autant des mendiants, des nécessiteux, des misérables laissés en marge des politiques publiques. Ils sont des citoyens à part entière qui méritent attention et considération au même titre que tous.

C’est pourquoi nous, DLP, déplorons la démarche des autorités qui consistent à faire d’elles des laissés-pour-compte ne sentant leur existence qu’à l’occasion des élections et en cas de catastrophes majeures. Cette fois-ci encore, c’est le même constat qui a été fait.

Après les dégâts, certaines autorités ont fait des déclarations pompeuses alors que d’autres ont fait de distribuer du riz, de l’huile, des tôles etc. Or, le mieux aurait été d’améliorer leurs conditions de vie en amont car elles sont des contribuables au budget national et communal. Elles ne demandent qu’à ce que les moyens de l’État et ses démembrements décentralisés soient utilisés à bon escient, pour l’intérêt de tous. Cela nous aurait épargnés de ces démarches perfides consistant à jouer le « médecin après la mort ».

Dakar, jeudi 20 juin 2019

Soumaila MANGA, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre du Mouvement JUSCA

Candidat de « Ziguinchor JOGNA » pour la mairie de Ziguinchor