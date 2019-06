La Secrétaire générale sénégalaise de la FIFA, Fatma Samoura prend les rênes de la CAF pour les 6 prochains mois.

Une révision radicale et dramatique du football africain devrait être annoncée jeudi, à la veille du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, à la suite des scandales de corruption qui ont secoué la Confédération africaine de football (CAF).

La commission exécutive de la CAF a pris mercredi la décision stupéfiante de céder le contrôle de son fonctionnement et de faire en sorte que la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, parachutée de « haut-commissaire de la FIFA pour l’Afrique », selon des sources.

L’instance dirigeante du football africain n’a fait aucune annonce, mais le président de la CAF, Ahmad Ahmad, doit tenir une conférence de presse au Caire jeudi à 09 h 00 GMT.

Ahmad, qui fait l’objet d’une enquête éthique de la FIFA après des accusations de corruption et d’inconduite sexuelle, a proposé l’idée dans un document partagé par des collègues du comité exécutif, ont indiqué ces sources.

Samoura dirigera une équipe de la FIFA qui effectuera « un examen approfondi de la gouvernance de la confédération, supervisera la gestion opérationnelle de l’organisation et recommandera, le cas échéant, une série d’efforts de réforme », indique le document.

« Cela sera fait afin de donner à la CAF une assise solide et moderne, d’améliorer son image et sa réputation et de garantir ainsi qu’elle soit mieux équipée pour faire face aux défis à venir et saisir les opportunités à venir. »

La FIFA doit également procéder à un audit médico-légal des sommes qu’elle a versées à la CAF.

L’idée d’envoyer Samoura en Afrique aurait été suggérée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le vice-président de la CAF, Amaju Pinnick, à la suite de la brève détention d’Ahmad par la police française la semaine dernière pour avoir interrogé des accusations de corruption.

Ahmad, qui cherche à conserver un semblant de pouvoir ou même à quitter son poste sans sanction, a été contraint d’accepter l’accord puis de le proposer à ses propres collègues, ont déclaré jeudi à Reuters des sources de la CAF.

Alors que la FIFA cherche à améliorer l’image du football, la controverse autour d’Ahmad est une source d’embarras majeur pour Infantino, qui revendique une FIFA nouvelle, propre et exempte de corruption.

Ahmad, en tant que leader du football africain, est automatiquement vice-président de la FIFA.

Le football africain a été ébranlé non seulement par les limogeages du secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, mais aussi par une défaite dans la finale de la Ligue des champions et l’assaut présumé contre un arbitre par un autre vice-président de la CAF.

La Coupe des Nations débutera vendredi au Caire lorsque l’Egypte, pays organisateur, affrontera le Zimbabwe.