La Com’ gouvernementale est votre affaire personnelle M. le Président !

La Com’ gouvernementale est votre affaire personnelle, excellence M.le président de la république !

Dans un de mes articles la semaine dernière seulement, je vous priais avec insistance, excellence, de mettre de l’ordre dans la communication gouvernementale en faisant taire certaines gens qui ne font que jeter de l’huile sur le feu à cause de leurs incompréhensibles maladresses verbales. En effet, allumé par une enquête aux allures déstabilisatrice d’un des médias internationaux les plus suivis du monde, le feu couve autour du pétrole et du gaz récemment découverts au Sénégal et qui éguise l’appétit surtout des grandes puissances économiques si voraces en matière de telles ressources .

Excellence, en période de tension, de pression, de confusion, bref d’alimentation d’une crise par des forces extérieures et intérieures, l’attitude la mieux indiquée en communication demeure la rareté des sorties et la mise sur orbite de personnages nouveaux. Ainsi, il faut que vous preniez en urgence les choses en main pour disqualifier toute cette horde de « communicants » maladroits, dépourvus de bonne foi et d’une indiscipline inexplicable. Dans tous les pays du monde les gouvernements connaissent des tentatives de déstabilisation dès que des enjeux géopolitiques y ont cours. Le mal est plus profond de nos jours au Sénégal puisque ce sont des actes géostratégiques que posent actuellement les occidentaux par le moyen de leur puissants réseaux de presse. C’est d’ailleurs leur unique chance de vous atteindre vous la seule cible, étant donné que le Sénégal est un pays stable, démocratique où les libertés fondamentales y compris la liberté de la presse sont garanties.

Excellence, il urge que vous repreniez votre communication en charge vous-même. Veuillez choisir des femmes et des hommes crédibles et propres pour s’occuper enfin de la communication du gouvernement. Comment des contre modèles, des journalistes estampillés « sortie de nulle part », des insultées,…publics, peuvent-ils être aux manettes et s’occuper de la communication au plus haut niveau de la chaîne institutionnelle ? C’est cela qui se passe depuis que vous avez pris les rênes du pouvoir, excellence. Parce que ces gens, plus bavards que les autres, vous ont « accaparé » depuis le début grâce à leurs immenses capacités de phagocytose faite de comportement aux antipodes de l’éthique et de la morale. Ils vous ont trompé pour s’installer tout près de vous. Vous vous êtes du coup trompé de bonne foi excellence, en ayant cru en leur reconversion. Que nenni! Ils vous trahissent dans les moments les moins indiqués et se désolidarisent de vous et de vos plus loyaux dans des circonstances et en des occasions graves.

Excellence, depuis que je vous écris il y’a de cela plus de cinq ans au moins, je ne me suis borné que sur des alertes. Même dans les moments où je m’opposais à votre régime. Puisque dans mon intime conviction, je demeure convaincu que vous voulez travailler exclusivement pour l’intérêt supérieur du Sénégal et des Sénégalais. Ce sentiment, je vous l’ai d’ailleurs renouvelé lors de l’audience que vous avez bien voulu nous accorder en septembre dernier au palais de la république.

Cette histoire Petro Timis-BP-Aliou Sall n’a rien encore révélé puisque l’enquête étant en cours, et voilà que vos collaborateurs, au lieu de s’en limiter aux résultats attendus de notre justice très compétente en matière d’investigation pour l’éclatement de la vérité, ils tâtonnent et tirent dans tous les sens. Ils se fragilisent du coup et vous fragilisent au grand bonheur d’une opposition et de lobbies internationaux mus par leur sale objectif de vous atteindre et d’atteindre donc vaille que vaille l’état du Sénégal.

Excellence, veuillez poursuivre vos efforts d’émergence pour notre pays en toute quiétude. Parlez le premier au peuple à chaque fois que de besoin. Nous ne vous demandons de limoger personne, cela relève de vos pouvoirs discrétionnaires. Mais veuillez réordonner la hiérarchie dans la chaîne de communication du palais, du gouvernement, de la république pour l’intérêt de l’enviable stabilité de notre État Nation.

Cordialement à vous, excellence

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur national du mouvement Malaw/ Fatick