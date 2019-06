Si la CAN (Coupe d’Afrique des nations) fait rêver, ce ,n’est pas que pour le prestige ou la gloire. Il y a aussi l’argent. Figurez-vous que le vainqueur de l’édition 2019, qui démarrent ce vendredi, empochera plus de 2,6 milliards de francs CFA, soit 4,5 millions de dollars, deux millions de plus que le champion d’Afrique 2017 au Gabon. Chaque équipe participante à la Coupe d’Afrique des nations empochera la somme de 600.000 dollars US, soit plus de 350 millions de francs CFA.