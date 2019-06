Imam Kanté livre les raisons de son retrait de « Aar Li Nu Bokk »

Le Mouvement « Aar Li nu Bokk » est secoué à l’interne depuis l »annonce du départ de l’Imam Makhtar Kanté. Ce dernier est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à claquer la porte de ladite Plateforme mise en place depuis l’affaire de corruption dans laquelle le frère du Président Sall, Aliou Sall est accusé.

« Je me suis retiré de la plateforme, ils m’avaient intéressé à la chose et si c’étaient des partis politiques qui m’avaient appelé à cette mobilisation, peut-être que je n’aurais pas eu la même posture », déclare-t-il suite à la publication via sa page Facebook où il a annoncé son retrait du Mouvement « Aar Li nu Book ».

Il poursuit : «J’ai participé aux premières réunions, nous avons travaillé ensemble sur le nom, sur les objectifs et sur notre feuille de route. Et, c’est dans ce cadre que l’on s’est dit qu’on pouvait déjà programmer un rassemblement pacifique, avec une tribune populaire, pour laisser les Sénégalais s’exprimer ; et ensuite évaluer ».

Joint par le journal « L’Observateur » repris par Pressafrik, l’Imam d’ajouter : « J’ai trouvé que l’on s’écarter des objectifs, nous avions quatre objectifs très clairs notamment demander la transparence ; que justice se saisisse du problème ».

Donc, souligne-t-il: « pour moi, il n’était pas question de prendre la place de la justice ou d’accuser des gens, même si c’est le gouvernement, de les traiter de criminels ou de voleurs… Je me retrouvais plus et c’est pour cela que j’ai décidé de me retirer, parce que je ne pouvais plus continuer dans ce cadre ».