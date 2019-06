Le scandale du pétrole révélé par la BBC continue d’ouvrir plusieurs boites de Pandore qui jettent le discrédit sur les autorités et même les personnes les plus proches du chef de de l’état. Un autre scandale dans le scandale est l’œuvre du ministre en charge de la communication du Palais, El Hadj Kassé ou disons…le Journaliste de Macky.

L’Affaire

Sur TV5, le journaliste du Président a révélé que « les 250.000 dollars de taxe révélés par le reportage de la BBC et payés par Frank Timis ont été versés à Agritrans, une société qui appartient à Mr Sall (Aliou) à titre de paiement d’une mission de consultance dans le secteur agricole »…Cette révélation dément le concerné Aliou Sall qui avait dit lors de sa conférence de presse qu’il n’avait jamais encaissé 205.000 dollars de Frank Timis… (La preuve en vidéo)

Mais comment El Hadj Kassé qui est le conseiller du Président Macky, grand frère d’Aliou Sall, est-il parvenu à asseoir sur le plateau de TV5, ce qu’il appelle « une information » et non une explication ?

Voulait-il protéger le président en sacrifiant son « petit frère » ? Ou tout simplement a-t-il été retourné par les ennemis de Macky ? Est-il devenu le traitre de l’intérieur ?

Pour certains comme Yakham Mbaye, le directeur du soleil « « Ce que El Hadji Kassé a fait est l’œuvre d’un parfait traître, orfèvre en l’art de planter un couteau dans le dos de celui qui prend le risque de lui faire confiance… parce qu’il figure au rang des ennemis de l’intérieur qui sont pires que ceux qui animent l’opposition radicale vouée à déstabiliser le Président Macky Sall »…

El Hadj Kassé…l’espion

El Hadj Kassé a dit détenir des informations…Mais comment les a-t-il eues ? Voici la rocambolesque mission d’espion effectué par El Hadj Kassé auprès d’Aliou Sall…

El Hadj Kassé chez Aliou Sall

« Il y a une semaine, il s’est invité au domicile de Aliou Sall pour lui tenir le discours suivant : « Je suis venu te voir et te parler en tant que grand-frère et collaborateur du Président, votre frère aîné. J’ai l’obligation d’être à tes côtés pour te soutenir, surtout dans la communication. À cet effet, comme tu sais, parce que tu es journaliste de formation, donc ayant une aptitude dans le domaine de la communication, il faut que tu me briefe en profondeur. Ainsi, je pourrai construire des éléments de langage qui vont faire mouche dans la stratégie de contre-offensive que nous sommes en train de mettre en œuvre. » Selon Yakham Mbaye briefé par Aliou Sall.

Aliou Sall déballe

« Aliou Sall, tel qu’il est, en dépit de mes mises en garde, s’est dit qu’il n’avait aucune raison de se méfier, car ne figurant pas El Hadji Kassé au nombre de ses ennemis de l’intérieur. Alors, il lui a parlé en insistant sur trois vérités essentielles : d’abord, il n’a jamais posé des actes qui puissent ternir le magistère de son frère aîné ; Et que toutes ces accusations relèvent d’inventions d’individus qui veulent déstabiliser le Président Macky Sall.

Allant plus loin, confiant qu’il échangeait avec un frère, un camarade de parti et un collaborateur direct du Président de la République, et dans un souci de transparence, Aliou Sall a listé nombre de mouvements dans le compte de sa société, ces dernières années, précisant à son interlocuteur leur nature et leur provenance. Au terme de cet échange, ils se sont séparés en se faisant l’accolade. Depuis, Aliou Sall n’a plus eu aucune nouvelle d’El Hadji Kassé. » toujours selon les confidences d’Aliou Sall à Yakham.

Et l’apparition d’El Hadj Kassé sur TV5 a définitivement condamné Aliou Sall et mis son patron Macky Sall dans le lot des protecteurs du « petit frère »…