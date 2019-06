Arnaque à Qnet : le Directeur régional Afrique subsaharienne arrêté

Les deux représentants de l’entreprise malaisienne Qnet, spécialisée dans la vente en ligne, B. Fall et M. Seck viennent d’être arrêtés et mis en garde à vue. Ces arrestations font suite à une série de plaintes d’étudiants qui ont été roulés dans la farine. La plupart ont été escroqués entre 500 000 et 3 000 000 francs Cfa.

Depuis la première vague d’arrestations, le responsable de Qnet à Thiès et détenteur de deux nationalités, malienne et sénégalaise avait complètement disparu des radars. Il aura fallu un coup de chance aux limiers du commissariat des Parcelles Assainies et une course poursuite digne des films de western dans les rues de Thiès avant de mettre la main sur les deux responsables qui tentaient de s’évader.

Rien qu’aujourd’hui, renseigne Dakaractu, 10 plaintes ont atterri sur la table du commissaire. La semaine dernière, 22 personnes ont été interpellées, 12 d’entre elles ont été placées sous mandat de dépôt. La liste est loin d’être exhaustive puisque d’autres responsables sont sur la ligne de mire des limiers…