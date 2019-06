Affaire Petro-Tim : Sonko accuse Macky de haute trahison

Le leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonk, est formel: Le chef de l’Etat, Macky Sall « doit être jugé pour avoir trahi le peuple sénégalais » dans l’affaire Petro-Tim dans laquelle est cité son frère, Aliou Sall.

« Je ne peux pas comprendre comment un homme, Aliou Sall, qui n’a fait aucun effort, qui ne remplissait aucune condition, peut se retrouver avec ces faveurs au détriment de 15 millions de Sénégalais. Mais, le principal responsable c’est Macky Sall lui-même », a déclaré Ousmane Sonko, au cours de sa conférence de presse.

Le député de l’opposition est convaincu qu’ « il (Macky Sall) aurait pu être destitué, parce qu’il a trahi le peuple sénégalais. Il doit être jugé pour haute trahison. Pour une fois, il doit être un homme courageux ».

A défaut, poursuit Sonko, « c’est au peuple sénégalais d’assumer sa responsabilité, aujourd’hui. La jeunesse, qui souffre, doit savoir que l’enjeu fondamental est là ».

Face aux journalistes, renseigne Seneweb, le président de Pastef persiste et signe : « La chose est dite, elle est carrément dite. Il y a eu un ensemble de délits financiers et économiques qui ont été commis par le Président Macky Sall, Aly Ngouille et son frère. Et, le seul fait que le frère du président de la République, membre de sa famille, soit cité constitue un délit aussi bien aux yeux de la loi sénégalaise qu’à la législation internationale ».