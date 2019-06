Vers une formation dédiée aux agents de l’Administration pénitentiaire

C’est aujourd’hui que se tenait la cérémonie de présentation au drapeau des élèves de la 4ème promotion de l’école nationale d’administration pénitentiaire (enap). Ci-dessous l’allocution du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me El Hadji Malick Sall.

Monsieur le Directeur de l’Administration pénitentiaire,

– Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale d’Administration pénitentiaire,

– Mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités,

Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous ce matin, à l’occasion de cette cérémonie de présentation au drapeau des élèves de la 4ème promotion de l’École Nationale d’Administration pénitentiaire(ENAP).

A la suite du brillant rappel de Monsieur le Directeur sur l’historique de l’ENAP, créée en exécution des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, j’ajouterai que depuis l’adoption de la loi 72-23 du 19 avril 1972, relative au Statut du personnel de l’Administration Pénitentiaire, les membres de ce corps, malgré la complexité et la spécificité de leurs tâches, étaient formés à l’Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente, à la faveur d’un partenariat fécond et sincère avec la Direction Générale de la Police Nationale.

Que celle-ci trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance pour avoir toujours assuré la formation du personnel de l’Administration pénitentiaire, au niveau de cette prestigieuse école où la cohabitation entre agents de police et agents pénitentiaires s’est toujours déroulée avec cordialité et professionnalisme.

Mesdames et messieurs,

Aujourd’hui la création d’une structure de formation spécialement dédiée aux agents de l’Administration pénitentiaire va permettre d’adapter et d’améliorer sensiblement la qualité de la formation, et par la même occasion, d’assurer une meilleure prise en charge de la population pénale.

Cette formation adaptée permettra au personnel de l’administration pénitentiaire de se conformer aux Règles Minima pour le Traitement des Détenus (règles MANDELA) et aux directives de Robben Island sur l’interdiction et la prévention de la torture, de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Chers élèves de la 4ème promotion de l’ENAP, L’attachement de notre pays au respect des Droits humains est une constante et je suis persuadé que vous continuerez, comme vos prédécesseurs, à qui je rends d’ailleurs hommage, à maintenir toujours très haut, ce flambeau qui fait notre fierté.

C’est pourquoi, je vous exhorte à vous rappeler, partout où vous serez, que l’essence même de votre existence, en tant que fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire, est d’être au service de vos concitoyens comme il en procède de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que des instruments internationaux auxquels notre pays réaffirme son adhésion dans le préambule de la Constitution.

Ayez toujours à l’esprit que la frange de la population dont la garde vous échoit n’est privée que d’un seul droit, celui d’aller et de venir, en dehors de l’établissement pénitentiaire et encore…, et que, par conséquent, tous les autres droits leur restent dus.

Je vous exhorte ainsi à vous souvenir que vous avez choisi le sacerdoce de servir dans une administration qui se trouve en aval du système judiciaire et que c’est par votre intégrité, votre humanisme, votre aptitude personnelle et vos capacités professionnelles que l’administration pénitentiaire réussira ses missions fondamentales de sécurité et de réinsertion sociale.

A ce sujet, il est important de souligner que si les agents de l’administration pénitentiaire sont à l’extrémité de la chaîne pénale, ils n’en sont pas pour autant le maillon le moins important. C’est votre œuvre qui donnera du sens et de la finalité à tout le processus préalable, successivement conduit par les policiers, les gendarmes, les Procureurs, les juges d’instruction et les juges du siège. On mesure là tout l’enjeu d’une formation de qualité des membres du service public de l’administration pénitentiaire, laquelle demeure au cœur de mes priorités.

Mesdames et messieurs,

La cérémonie qui nous réunit ce matin m’offre l’opportunité de remercier très vivement la coopération française, particulièrement dynamique dans le domaine judiciaire.

La Convention de partenariat entre l’ENAP de France et la Direction de l’Administration pénitentiaire en est une parfaite illustration.

Mes remerciements s’adressent également à l’Union Européenne et plus généralement à l’ensemble des partenaires techniques et financiers de la DAP, qui je suis sûr, vont continuer à nous appuyer dans le financement de nos ambitieux projets.

Je vous remercie de votre bien aimable attention.