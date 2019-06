Si des sénégalais marchent à Dakar et à Londres contre le président Macky Sall et son « petit frère » Aliou Sall, il y a aussi des sénégalais qui marchent contre la BBC pour condamner ses tentatives de déstabilisation de la cohésion sociale et l’atteinte à la sureté nationale par l’enjeu du pétrole, et de nos ressources minières.

Le communiqué de la marche contre la BBC

LE PARTI POLITIQUE MOUVEMENT CULTUREL POUR LE SALUT DU SENEGAL FULLA AK FAYDA (M.C.S.S /F.F)

RC N°16156/M.INT/DGAT/DLP

A Monsieur le Préfet de Dakar

Objet: Déclaration de Marche

Nous venons par cette présente, vous faire part de notre souhait d’organiser une marche pacifique dans le département de Dakar conformément à la constitution sénégalaise.

Cette marche prévue le vendredi 28 Juin 2019 se tiendra respectivement l’itinéraire de la RTS –Allées Pape GUEYE FALL – Avenue Faidherbe- Mairie de Dakar- Place de l’Indépendance de 15h à 18h30.

L’Objectif de cette marche est de condamner BBC Afrique dans ses tentatives de déstabilisation de la cohésion sociale et dans ce sillage atteindre la sureté nationale pour l’enjeu du pétrole, et de nos ressources minières.

En effet, conscient de notre statut de citoyen, et respectueux des engagements pris par l’Etat du Sénégal vis-à-vis de ses partenaires internationaux, nous avons décidé de marcher pour prévenir l’opinion nationale, et internationale de la menace du « nouveau terrorisme pétrolier » dont les auteurs ne sont ni plus ni moins que ses bras armés des multinationales pétrolières qui se positionnent maladroitement et malheureusement avec une piètre opposition qui, battue à cinq élections successives dans la transparence et validées par des observateurs internationaux dont l’UE.

Et finalement, cette marche sera un bouclier contre ceux qui manipulent l’opinion pour attiser le feu de tout bord afin de mettre le chaos dans un pays qui est un exemple de démocratie en Afrique et dans le monde.

Dans l’attente d’une suite favorable à notre requête, veuillez croire Monsieur le Préfet l’expression de notre considération distinguée./.

Dakar le 19 Juin 2019

Le Président Le coordonnateur Le chargé de communication

Abdoulaye Mamadou GUISSE Ahmadou SY Ousseynou Clédor FALL