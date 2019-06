C’est la continuité des manifs…La plateforme « Aar Li nu Bokk », mise en place après la diffusion du documentaire de la BBC portant sur des allégations de corruption dans l’attribution de contrats pétroliers au Sénégal, appelle à marcher à nouveau vendredi, après en avoir été empêché la semaine dernière. La plateforme citoyenne remet ça, ce vendredi, sur le boulevard de Gaulle pour l’éclatement de l’affaire Pétro-Tim dans laquelle est cité Aliou Sall, le frère du chef de l’Etat Macky Sall. « Aar li nu bokk » qui veut dire en wolof « protéger ce qui nous appartient » est composé de membres de la société civile, de partis politiques et de citoyens indépendants. Et leurs objectifs sont : « exiger la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles, transmettre les dossiers liés aux contrats sur le pétrole et le gaz à la justice, la renégociation des contrats signés, le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers ».