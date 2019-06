Je ne reconnais plus mon pays le Sénégal, nous sommes devenus tellement égoïste et amnésique, injuste et fataliste qu’il y a lieu de s’interroger….

Quand je vois quelqu’un qui soutien Macky « Sale », je m’interroge sur son patriotisme car j’ai comme l’impression qu’il joue avec ce pays. Ce « Prisident » est l’expression la plus achevée du « je m’en foutisme », il regarde son peuple sans sourciller et leur raconte des mensonges, souvent il nous menace et nous méprise, sciemment il nous a vendus et expressément il a mis notre bien-être et l’avenir de nos fils et petits-fils entre les mains des sorciers blancs.

Emmuré dans une fausse timidité qui est la pénombre de sa méchanceté, le tout, facilité par son aspect physique avec un visage tonde qui peut tromper plus d’un car il reflète l’innocence mais ne l’est pas. Têtu comme une carpe parce que le peuple ne réagit plus alors sous nos yeux, il est en train de nous tuer et d’hypothéquer notre devenir.

Nous ne connaissons ni reconnaissons nos Ministres venus et sortis de je ne sais d’où, sans charisme ni présence, ils semblent se perdre ou ne savent pas par où commencer. C’est la gouvernance du bâton à l’image du maitre. Avant nos Ministres se reconnaissaient, et chacun pouvait te réciter les membres du gouvernement sans ouvrir son bloc note MAIS maintenant, ils sont de simples figurants en mal de popularité.

Leur note est basée sur leur capacité à défendre le maitre ou le tarir d’éloges, Macky est en train de se venger d’être né pauvre et tous les moyens sont bons pour lui pour montrer qu’il ne l’est plus. Toutefois ce qui nous a valu cette situation d’escroquerie sur nos ressources c’est cette phobie qu’il a de redevenir pauvre…. Ainsi, il veut préparer sa descendance jusqu’au cinquième degré afin qu’il ne subisse ce qui lui fait tellement peur : LA PAUVRETE.

Rien que cela explique la nomination de toute sa famille et voir même sa belle-famille dans la gestion du pays. Au lieu d’en faire une raison pour remercier le bon Dieu et ainsi pardonner, Macky plonge dans désir absurde de « vengeance », mélangeant les pédales et confondant vitesse et précipitation. Tous les moyens sont bons pour écraser ceux qui se trouvent sur son passage (Karim et Khalifa) les deux qui ont en commun la lettre « K » car ses sorciers lui ont pronostiqué qu’il sera remplacé par un initiale « K ».

HELAS c’est la gouvernance du mensonge et rien ne peux faire durer le mensonge si ce n’est la tyrannie et son Ministre de l’intérieur très sale lui aussi assure bien ce rôle.

Aliou-Pétrole, cette personne désagréable à voir, aussi hautain que son frère n’est que l’arbre qui cache la forêt mais nous ne nous laisserons pas berner, il répondra et payera mais c’est à Macky « Sale » que nous demandons des comptes. Cette haute trahison ne passera pas comme lettre à la poste, nous crierons chaque jour jusqu’à l’éclatement de la vérité.

C’est de la méchanceté, le fait de bazarder tous nos puits pétroliers, comment on peut cuisiner un chameau entier pour aller le servir à d’autres sous le regard de ses propres enfants ? Comment on peut sortir tout un peuple de la pauvreté et choisir de s’en sortir soi-même et sa famille ? Il y a des raisons que la raison même ignore où tout simplement des actes qu’un cerveau normal ne peut cerner. Macky est une punition pour nous sénégalais en ce qu’il ne pose que des actes frisent le ridicule. A chaque fois qu’il se trouve encerclé, il a choisi de nous divertir et d’intimider les uns avec des moyens peu orthodoxes. Voilà que Clédor se voit rappeler son passé et interdit d’être invité dans une télévision de la place, Abdou Mbaye convoqué de nouveau pour un litige avec son ex épouse pour un dossier qui était déjà vidé, que dire de Barthélémy Dias avec l’affaire Ndiaga Diouf et le tout comme par magie refait surface.

Tout ceci n’est que diversion car en ce moment même seul le pétrole ne nous intéresse et sachez que ces voleurs n’échapperont pas car cette fois-ci car vous avez rendez-vous avec la jeunesse.

Saa kadior