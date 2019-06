Des maîtres coraniques tueurs de…Talibés

Non ce n’est pas le titre d’un film mais bien un condensé du rapport de l’ong HUMAN Right Watch qui suscite la colère des associations de maître coranique.

Human Right Watch accuse les maîtres coraniques d’avoir tué 16 talibés entre 2017 et 2018 : l’association porte plainte et s’insurge contre « ces forces étrangères qui déstabilisent la société sénégalaise ». Adama Seck SG de l’association a confirmé hier sur la RFM leur plainte contre l’ONG Human Right Watch.