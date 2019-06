Conditions météorologiques instables : l’ANACIM appelle à la vigilance

Des conditions météorologiques instables entraîneront des orages et pluies faibles à modérées en Casamance, à Kédougou, à Tambacounda et probablement sur l’axe Kaffrine – Kaolack durant la nuit du mercredi et la matinée du jeudi, selon l’ANACIM qui appelle à la vigilance.

‘’Une vigilance s’impose car ces orages et pluies pourraient être accompagnés de rafales de vents et occasionner des désagréments au niveau de la population, du cheptel, des équipements et des biens périssables’’, écrit l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie ;