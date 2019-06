Un Sénégalais demande la décoration de…Frank Timis

Pourquoi Frank Timis mérite le titre de Citoyen d’Honneur du Sénégal.. Par Mamadou Ndiaye dit « Ndiaye Bambey »*

Depuis quelques semaines, nous avons remarqué des attaques répétitives inouïes contre l’état du Sénégal et le très célèbre brasseur d’affaires Monsieur Frank Timis. Sur ce, nous voudrions exhorter la Justice de notre pays á travailler plus afin de nous éclairer sur la situation avec ces quelques éléments de contrevsrse soulevés dans le reportage tendancieux de la chaîne de télévision britannique, la BBC .

Cependant, nous demandons au Procureur de la République de s’auto- saisir sur les accusations de Yakham Mbaye portées sur les sieurs Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo. Ils ont été accusés d’un détournement á coup de milliards de nos francs sur d’exploitations de sites aurifères . Quant ‘á Mister

Frank Timis, il devrait être gratifié du titre de Citoyen d’ Honnheur du Sénégal . Il mérite amplement une décoration de la part des citoyens sénégalais parce qu’il nous a permis d’identifier les six blocs, véritable don de Dieu, qui vont nous permettre de récolter des milliers de milliards.

Au moment où il investissait ses millions de dollars, ce n’était pas évident de trouver du pétrole ou du gaz et, á ses risques et périls , il a poursuivi, sans relâche, les prospections qui ont fini par nous être prometteuses . Donc il est un héros et tout le peuple sénégalais lui doit reconnaissance et estime.

Sur un autre registre, l’on note également un certain acharnement sur la personne du Ministre de l’intérieur Monsieur Aly Ngouille Ndiaye. Ces opposants qui peinent á récolter 0,5 % des suffrages du peuple, veulent simplement sa peau. Peine perdue! Le Maire de Linguère, fidèle parmi les fidèles de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall devrait être épargné de la bave haineuse des Sonko, d’Abdoul Mbaye, de Mamadou Lamine Diallo et de Thierno Alassane Sall. Conscients qu’Aliou Sall qui est un homme du privé gagnera la bataille judiciaire, ils veulent, sur ces entrefaites, engager la responsabilité de ce grand Serviteur de la République qu’est Aly Ngouille. Nous saluons son efficacité qui a permis une bonne organisation de différentes consultations électorales ce, depuis sa nomination á la tête de ce département ministériel.

Au finish, nous comptons, très prochainement, faire face á la presse au niveau de la banlieue pour bien expliquer sur la situation car, les 2/3 des revenus du pétrole va nous revenir . Nous allons aussi réserver un accueil chaleureux a Frank Timis mis lors de son prochain séjour au pays de la Téranga qui est devenu pays pétrolier et gazier grâce á ses investissements.

Aujourd’hui, l’on ne doit pas écouter quelqu’un comme Clédor Sène qui, pour d’espèces sonnantes et trébuchantes, avait accepté de tuer une personne. Donc, il serait capable d’être un acteur pour brûler ce pays. Voilá un vrai monstre aux mains ensanglantées , un sadique meurtrier, un pur soldat de « Ibliss ». Des gens de sa trempe ne doivent nullement avoir voix au chapitre.

*Mamadou Ndiaye dit « Ndiaye Bambey »

Responsable Politique APR á Bambey