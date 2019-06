L’ONG Enda Graf Sahel et son partenaire TECH DEV, procéderont, le jeudi 20 juin, à 10h, à la salle de formation de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) (Hann Maristes), au lancement, au Sénégal, du Dispositif HUB-IIT (« Intégrer l’Information Technologique »).

La cérémonie d’ouverture se fera en présence, entre autres, du Pr Gaye, Directeur général de la recherche et de l’innovation (Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation), de celui des PMI (Ministère du Développement Industriel et des PMI), M Djily LO et des représentants de l’Agence Française de Développement et de la Fondation Avril.

Le Dispositif HUB-IIT (« Intégrer l’Information Technologique ») est le fruit d’un partenariat avec l’ONG française Tech-Dev, acquis grâce à l’expertise avérée de Enda Graf Sahel dans l’accompagnement des acteurs économiques du secteur agro-alimentaire. Ce dispositif a été testé au Mali par TECH DEV et le Centre du Secteur Privé de 2015 à 2017 et il sera déployé dans 4 pays du Sahel (Mali, Sénégal, Tchad et Burkina Faso)

En effet, le Hub-IIT propose aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises du secteur Agro-alimentaire (« MPMEA ») une offre de services individualisée.

Le Dispositif a donc un double rôle, d’une part, amplifier la diffusion des résultats de la recherche appliquée en sciences et technologies alimentaires dans l’économie et d’autre part, accompagner ces entreprises afin de réaliser des gains de productivité, d’améliorer la qualité des produits, de favoriser leur adaptation sur le marché et donc de gagner en compétitivité.