Sonko et son « voleur » Mamour Diallo devant les enquêteurs

Selon des sources de certains confrères, le leader des Pastef Ousmane Sonko et son ancien collègue aux Imports et Domaines qu’il mouille dans ce scandale, seront bientôt devant l’équipe dirigée par Cheikh Seck, président de la commission d’enquête parlementaire. La Commission d’Enquête Parlementaire sur les 94 milliards FCFA a déjà auditionné plus de 20 personnes pour éclairer la lanterne des parlementaires sur ce scandale. Il faut aussi dire que l’ancien directeur des Domaine Mamadou Mamour Diallo sera aussi devant les enquêteurs. En effet, la Commission doit déposer son rapport au mois d’aout, mais puisqu’on est en mode Fast track, les enquêteurs veulent boucler la boucle au plus tard au mois de juillet.