Recommandation de l’UE sur le parrainage : le FRN applaudit

Le Front de résistance nationale (Frn) est en phase avec la recommandation de l’Ue relative à l’abandon du parrainage citoyen. Selon Ibra Diouf Ndiokhobaye, ce système de parrainage n’a pas fait l’objet d’étude et d’évaluation approfondie.

« L’Ue a fait ce qu’elle avait promis lors de l’élection présidentielle, parce que la Mission d’observation de l’Ue est revenue avec un document qu’elle appelle rapport final. Hier, nous l’avons reçu, le président Madické Niang, son directeur de cabinet Mamadou Dia et moi-même, et nous avons pris bonne note du contenu. Mais nous avons également dit à l’Ue que véritablement, il y a un problème de suivi des recommandations. Et notamment la recommandation concernant le problème du parrainage, parce que par rapport à cette question-là, l’Ue a été très claire sur les élections locales et il ne nous parait pas juste de pratiquer le parrainage. Car le parrainage, lors de la Présidentielle, a suscité beaucoup de problèmes, mais le gouvernement du Sénégal dirigé par le président Macky Sall n’a pas voulu entendre raison et véritablement ça a été une déception pour tout le monde. Le parrainage pour les élections locales va créer des difficultés incommensurables. C’est pourquoi nous sommes totalement en phase avec l’Ue sur l’abandon du parrainage, mais plus particulièrement durant les élections locales », a-t-il dit selon Seneweb.