Le CORED dénonce l’accord de partenariat entre l’ANPS et BP Sénégal

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie (CORED) s’insurge contre la signature d’un accord de sponsoring entre l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) et la compagnie pétrolière BP Sénégal. ’’Le CORED dénonce cette attitude de l’ANPS qui foule ainsi aux pieds l’éthique et la déontologie qui entoure la pratique journalistique. Le CORED s’insurge par principe et par devoir contre un tel partenariat et exhorte les responsables de l’ANPS à savoir raison garder’’, indique l’instance d’autorégulation dans un communiqué reçu à l’APS.

Le CORED dit avoir appris le lundi 17 Juin par un communiqué rendu public, la signature d’un accord de sponsoring entre l’ANPS et la Société BP Sénégal au cours d’une cérémonie tenue dimanche dans les locaux de l’entreprise.

Le communiqué en question précisait que ‘’cet appui devrait concourir aux efforts, fournis par l’ANPS dans l’organisation matérielle et logistique de la presse sportive sénégalaise en charge de la couverture de l’évènement. Il s’agit donc d’un soutien de British Petrolium Sénégal en direction de la CAN 2019 en Egypte’’.

Le CORED affirme s’en être ‘’ouvert aux responsables de l’ANPS pour savoir les tenants et aboutissants de cet accord au moment où BP est cité chez nous dans une affaire de corruption présumée’’.

L’organe d’autorégulation ‘’leur a expliqué qu’un tel partenariat est mal choisi dans le contexte actuel’’ et de plus, ‘’il pourrait être attentatoire aussi bien à l’image de l’ANPS et à l’éthique et à la déontologie qui régissent la profession de journaliste’’.

Le CORED dit avoir ‘’a aussitôt engagé une discussion avec le président de l’ANPS afin d’attirer leur attention sur les risques encourus’’.

‘’En dépit du ton conciliant qui a marqué nos échanges, le CORED a dû se rendre compte, à sa grande surprise, que l’ANPS persiste à maintenir ce partenariat avec BP Sénégal’’.