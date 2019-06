Ibrahima Macodou Fall, le thiessois qui dirige le TER…

L’industriel Thiessois, Ibrahima Macodou Fall, l’ancien Pdg de la Nouvelle Société Textile Sénégalaise (Nsts) basée à Thiès est le DG de la société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional « SEN- TER ». A ce titre, il vient de montrer qu’il est l’un des plus grands défenseurs du projet du Train Express Régional (TER). A la suite de la récente visite du Président de la République Macky Sall aux gares de Dakar, Colobane et Keur Massar, pour s’enquérir de l’état de mise en œuvre du projet, Ibrahima Macodou Fall affirme que le Train Express Régional (TER) demeure l’un des meilleurs investissements publics de ces dernières années. C’est surtout, à ses yeux, parce que le TER et les ouvrages liés sont porteurs de prospérité. C’est ainsi, dit-il, que les impacts aux plans social, économique, environnemental, et les gains de bien-être pour les sénégalais seront énormes.