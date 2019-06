Bignona : Le Programme Karonghen 3 officiellement lancé

Un milliard cinq cent soixante-trois millions (1 563 000 000), c’est le montant que l’agence espagnole de coopération internationale au développement et d’autres partenaires ont injecté dans le programme karonghen 3 qui va intervenir principalement dans la commune de Kataba 1. Il a été lancé officiellement.

Après les communes de Djibidione, Suelle, Sindian et Djinaky, c’est autour de collectivités territoriales de Diouloulou et principalement celle de Kataba 1 d’accueillir le programme Karonghen pour sa 3ème phase. Un plan d’action sur 4 ans a été établi et la cagnotte de plus d’un milliard cinq cents a été dégagée. De gros investissements dans les activités agricoles et la capacitation de acteurs sont entre autres les domaines prioritaires du programme qui devrait, au terme des interventions, changer le vécu des populations notamment les femmes

Les populations de Kataba s’engagent à consolider et améliorer les acquis de karonghen pour permettre la poursuite du programme dans d’autres localités

Cette longévité du programme karonghen en Casamance témoigne de la solidité des relations de coopération entre le Sénégal et l’Espagne selon l’adjoint au Sous-préfet de Kataba 1 qui en a profité pour remercier le gouvernement espagnol pour cette franche collaboration avec le Sénégal pour combattre la pauvreté

En somme, l’espoir renait dans la zone d’intervention du PK3 notamment pour les femmes jadis éprouvées par la pauvreté et la pénibilité des travaux

L.BADIANE pour xibaaru.sn