Affaire BBC : Serigne Saliou Fall soutient les actions de « Aar Linu Bokk »

Intitulé :

Coalition d’Appui Aar Linu Bokk Sunu Pétrole. « CAP _ ALB _SP» : idée de Projet en perspective.

Source de Motivation :

Extrait du Saint Coran : Sourate 33 Les coalisés verset 54 « Que vous divulguiez une chose ou que vous la teniez secrète, Dieu en est parfaitement Informé ».

AVANT PROPOS :

Les références d’appui de l’idée échangée tout au autour de la table ronde traitée ici-bas :

Elles reflètent les opinions d’analystes politiques ponctueux et d’experts avertis du sujet pétrolier en question. Les avis des uns et des autres ont été recueillis à partir des sources d’information crédible. Puis en groupe de travail; analysées, restituées et partagées à des fins didactiques aux participants de la dite table.

Les statistiques de cette base de référence sans commune mesure sont disponibles sur demande motivée à l’adresse :

comitedemanagement-cap_alb_sp@globalservicetic.ca

1. Genèse- Formulation-Matérialisation de l’idée :

Elle a émergé en aval de la mise en place du collectif Aar Linu Bokk Sunu Pétrole. Par ricochet, l’obsession formalisée en commun ; puis concrétisée suite à l’appel de mobilisation citoyenne à l’obélisque dont nous connaissons et situons, dans l’appareil étatique les dérives. Lesquels manquements graves sont une illustration du non respect des droits fondamentaux de l’homme contenus dans la constitution.

Le projet ci haut envisagé dans son intitulé combien déterminant et si décisif est le fruit d’échange fructueux entre les participants d’une table ronde digitale élargie aux membres de la société civile, acteurs politiques, mouvements de jeunesse, chefs religieux, étudiants. Associations et autres formes de défense des droits humains, Experts consultants en matière de bonne gouvernance et des questions et réponses auxquelles s’adresse le développement durable du Sénégal en synergie avec les partenaires financiers. Ce parterre d’intellectuels au long cours se réunissait autour d’un sujet brulant de l’actualité. Ces ressources humaines du pays tout sexe confondu, de diverse compétence et d’horizon varié dans leur aptitude et attitudes hors paire, apportaient des réflexions sur un thème du jour proposé.

Chacun arborait un parcours académique spécifique et particulier dans des disciplines multidimensionnelles de haute portée. Leur profil professionnel atavique tourne autour d’un plan cartésien orthonormé, en abscisse la droiture, en ordonné la rectitude. Leur graphique se reflète en équilibre sur les bases d’un socle commun.

2. La philosophie de la table ronde circonscrivant l’idée :

Le bon management d’excellence sobre, vertueux dans l’exercice de l’exploitation et de mise en valeur de nos ressources naturelles au bénéfice des vrais acteurs et/ou bénéficiaires des biens publics, en ligne de mire le peuple sénégalais inclusif. Les invités en masse présents estiment en bonne foi que les enjeux de tout ordre et de toute nature en valent l’éclairage. L’équité et la probité dans la répartition et l’affection des dites ressources comme unité de mesure, de compte, et de valeur dans les transactions de ces avoirs publics.

Le parterre cosmopolite d’intervenants autour de la table en question est partie prenante de l’épreuve de vérité dans le développement de l’affaire du pétrole, vulgarisée dans l’étendue du pays et hors frontières.

Le thème posé dans son englobé était ainsi clairement libellé :

Affaire Petro-Time-Aliou Sall –BBC : Quelle mesure d’accompagnement, de style innovant et de nature à la fois civique, patriotique, citoyenne à positionner en appui à la plateforme Aar Linu Bokk de la part du peuple sénégalais en général, dans toute sa composante et diversité y compris la diaspora et les partenaires au développement en attente de la vérité.

Relevons que la dite table fait suite à une étude sous forme de questionnaire les Tic aidant. Le questionnaire dans son contenu avait pour but général de recueillir les avis-remarques-commentaires sur ce sujet brûlant ; plaçant nos ressources naturelles pétrolières au cœur des médiats couvrant l’actualité. Partant cerner le degré d’engagement de l’échantillonnage face à la vérité. Il s’agissait après examen du format du questionnaire donc de juger de l’opportunité d’un cadre d’appui – de soutien voire de renforcement des capacités citoyennes au collectif patriotique de la plateforme aux visées civiques : Aar Linu Bokk Sunu Pétrole.

Le dépouillement du questionnaire en respect de la loi sur les protections des données à caractère personnel a globalement circonscrit le degré d’engagement par la manifestation citoyenne, civique, patriotique des sénégalais dans ses différentes composantes et couches sociales .Les répondants au questionnaire dont nous détenons les références et les statistiques ont, plus de la majorité et sans ambages eurent à donner une côte forte en ce défi managériale. Dans cette approche il ya bien lieu de noter et de comprendre que le projet envisagé n’est pas ex-nilo mais prend référence des fondamentaux et repose sur des argumentaires clefs de bonne gouvernance publique.

3. Le dénominateur commun de la table :

En termes précis, il a été retenu dans les recommandations issues de cette table ronde de formaliser l’idée et de mettre sur pied le projet qui en est retenu en commun. Les initiateurs coalisés sont partie prenante de la clarté du management de nos ressources naturelles. En ligne de mire le sujet scabreux du pétrole sous nos cieux. Aussi, lesquels citoyens engageant cette initiative populaire de soutien pour la vérité des faits et la teneur des contours de la problématique. Dans l’ensemble ces bonnes volontés s’appuient pour la substance véritable du sujet, extirpé dans le contenu des canaux d’informations crédibles .Au premier rang les journaux et chaines de télévision, les réseaux sociaux.

Les termes de référence devant souder la formulation du projet sont en étude sous la dénomination : Coalition d’Appui Aar Linu Bokk Sunu Pétrole. « CAP _ ALB _SP». Le contenu des rubriques consolideront l’option opportune de tailler sur mesure un style d’accompagnement hors des sentiers classiques et désuets et en synergie avec Aar Linu Bokk donner au peuple dans les règles de l’art leur option irréversible pour que vive la vérité dans l’affaire Pétro TIM- Aliou Sall.

La coalition en perspective au delà des études et analyses se signalera à l’entame comme une recette de support identitaire évolutif de management à visage humain. Le style nouveau et activités exposeront les formes de l’initiative de Aar Linu Bokk. Au demeurant il est question de faire face à cette brulante actualité pétrolière dont la vérité est attendue. C’est une demande sociale.

Conclusion :

La première question que toute organisation citoyenne doit se poser lorsqu’elle se lance dans un projet à dimension démocratique et républicaine est celle de sa légitimité à agir. Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée pour que l’opération fonctionne, il faut aussi que l’opinion s’accorde sur le fait que vous êtes légitime à vous engager dans cette voie. Telle est la substance du projet en cours d’étude puis pour une première phase d’Information, d’Education et de Communication « IEC ». Quand la légitimité est avérée, la manière de communiquer correspond à la nature de ce qui est dit. L’opinion publique devient convaincue qu’on lui a dit tout et que le projet qui s’exprime a une motivation exprimée en termes de demande sociale pour la vérité pétrolière.

Le peuple doit légitiment s’approprier le projet.

Toute la population sénégalaise, entièrement est actrice et bénéficiaire de ce que nous entreprenons en appui à l’initiative du collectif Aar Li Nu Bokk Sunu Pétrole à savoir entendre la vérité dans l’actualité qui nous perturbe et heurte nos consciences .Nous avons perdu le bien être que procure un sommeil réparateur.

Dakar le 18 juin 2O19

Serigne Saliou Fall,

Consultant international en Management de projet-Expert en Finance.

Président du mouvement sociopolitique dénommé : Convergence Citoyenne de Républicain pour la Démocratie-le Développement Durable-la Paix au Sénégal (2CR-3D-PS).