Abandon du parrainage : du grand n’importe quoi !

La recommandation de la mission d’observation électorale de l’Union européenne (UE) demandant l’Etat du Sénégal d’abandonner le parrainage citoyen pour les prochaines locales incite à s’écrier « Du Grand N’importe Quoi !!! » ou « De quoi vous vous mêlez chers observateurs ? »

Manifestement, l’UE outrepasse ses prérogatives et marche sur les plates-bandes de la souveraineté d’un pays.

Ce pays, le Sénégal qui capitalise une expérience électorale qui remonte au XVIIIème siècle ne nourrit aucun complexe face aux démocraties électorales dont celles européennes.

Le parrainage a existé depuis fort longtemps dans notre législation. Elle a juste fait l’objet d’une extension aux partis et coalitions de partis politiques et aux élections locales pour des besoins de rationalisation face à une inflation pléthorique, progressive et excessive des candidatures.

S’il vous plait, balayez, alors devant votre porte ! La Pologne, l’Ukraine, la Suède et tutti quanti pratiquent le parrainage citoyen plus souple et plus démocratique que la recherche restreinte de signatures d’élus en France, par exemple.

C’est dans l’optique d’une meilleure visibilité et, donc ; de l’expression démocratique des citoyens que le « short listing » s’imposait dans notre pays. En termes simples, il fallait choisir entre l’anarchie et la démocratie.

De toute façon, c’est en toute souveraineté que le parrainage a été institué par le peuple sénégalais à travers la représentation nationale. Toute modification sera le fait des citoyens dans les mêmes formes.

Dr Bara Diop

PhD en Santé Publique

Parcelles Assainies

Dakar