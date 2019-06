Répression de la marche sur le pétrole : « On peut tuer un homme, mais, on ne peut pas tuer ses idées » (PASTEF)

Le comité de pilotage du parti Pastef- Les Patriotes a produit un communiqué ce week-end, pour dénoncer avec la dernière énergie l’oppression exercée, la journée du 14 juin, sur des citoyens. D’après les camarades d’Ousmane Sonko, les manifestants étaient venus juste, pour dénoncer l’opacité et les malversations, constatées dans la gestion de nos ressources naturelles.

La répression de la marche pacifique du mouvement « Aar Li Nu bokk », n’a pas été du goût du comité de pilotage du parti Pastef-Les Patriotes. Ledit comité, évoquant Thomas Sankara, qui disait qu’on peut « tuer un homme, mais, on ne peut pas tuer ses idées », a trouvé plus inacceptable que le droit à manifester, garanti par la Constitution soit bafoué. A moins, regrette-t-il, que son gardien n’en ait pas pris connaissance à l’instar du fameux rapport de l’IGE qu’il prétend n’avoir pas reçu !

Ainsi, les Patriotes estiment en tout état de cause que ce fait est symptomatique du climat de terreur que le Président, Macky Sall souhaite faire régner au Sénégal, tant le nombre des membres de forces de l’ordre, déployées étaient exorbitant face à des manifestants pacifiques.

Désarmé face à la force de nos arguments, le Président Macky Sall s’est résolu à réprimer la population pour protéger son frère : Laxx sa rakk, door sa askan !!! C’est ainsi que plusieurs membres de la plateforme Aar Li Nu bokk, y compris des femmes, ont fait l’objet d’arrestations arbitraires, avant d’être relaxés plus tard.

D’après eux, les riverains n’ont pas été épargnés. Puisque, regrettent-ils, ces derniers, ont été fortement incommodés par le nombre pléthorique de grenades lacrymogènes, utilisées sans considération pour leur proximité.

Sous ce registre, les Patriotes expriment ses vœux de prompt rétablissement à l’ouvrier, ayant subi une chute après avoir inhalé les gaz. Et, les camarades de Sonko ont relevé un fait grave qui ne saurait prospérer au risque de voir s’installer au Sénégal une violence sans précédent.

Sur ce, ils expriment son indignation et sa colère face à l’attaque subie par son leader, Ousmane Sonko, contre lequel un policier a dirigé son arme à feu. Ils dénoncent le fait que des criminels économiques, courant toujours impunément, soient protégés. N’eussent été le professionnalisme et la bravoure de ses gardes du corps et le calme de ses militants, constatent-ils, la situation aurait pu dégénérer …

Pastef-Les Patriotes regrette que les forces de défense et de sécurité, chargées d’assurer la sécurité des citoyens soient utilisées comme arme politique pour casser de l’opposant. A cet effet, le parti de Sonko prend à témoin l’opinion nationale et internationale, tout en appelant le Président Sall à plus de sérénité et de sagesse afin de ne pas verser dans l’escalade de la violence.

Ailleurs, Pastef-Les Patriotes appelle également les forces de l’ordre à toujours maintenir leur posture républicaine devant leurs concitoyens, manifestant pacifiquement. Devant ce fait, il tient le Président Macky Sall et son gouvernement pour responsable de tout ce qui pourrait arriver aux citoyens, déterminés à dénoncer, à travers une marche pacifique, la prévarication des ressources au profit d’un clan ou d’une fratrie.