Paul Pogba prêt à quitter…Manchester United

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba a confié qu’il souhaitait changer d’air après trois ans passés à Manchester United.

En déplacement au Japon pour un événement promotionnel, Paul Pogba a trouvé comment faire parler de lui. En se laissant aller à quelques confidences, loin d’être anodines, sur le mercato, le milieu de terrain de Manchester United a immédiatement affolé les médias anglais, et les médias européens en général.

« Il y a eu beaucoup de discussions, et beaucoup de réflexion aussi, a expliqué l’international français. Pour moi, cela fait trois ans que je suis à Manchester United, et cela se passe bien. Il y a eu des bons moments, et des mauvais moments, comme pour tout le monde. Comme partout ailleurs. Après cette saison, avec tout ce qu’il s’est passé, avec ma meilleure saison, je pense que ça pourrait être le bon moment d’avoir un nouveau challenge ailleurs. Je pense à ça: avoir un nouveau challenge ailleurs. »

Le message, pour le coup, a le mérite d’être clair. Même s’il a connu une excellente période cette saison après l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer, pour réaliser effectivement sa meilleure saison sur le plan statistique (13 buts, 9 passes décisives en Premier League), Pogba veut quitter Manchester United, alors que les Red Devils ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine.

Deux destinations se dégagent: la Juventus, que le Français avait quittée en 2016 pour faire son retour en Angleterre, et surtout le Real Madrid. Les Merengue ont déjà investi plus de 300 millions cet été dans un recrutement bien avancé (Hazard, Jovic, Mendy, Rodrygo, Militao), mais Zinedine Zidane veut un milieu de terrain supplémentaire. Et l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France n’a jamais caché qu’il appréciait beaucoup le profil de son compatriote. Comment vont réagir les dirigeants de Manchester United, qui n’avaient pas hésité à faire de Pogba le joueur le plus cher du monde il y a trois ans ? Ils ne vont sans doute pas apprécier de voir le champion du monde leur forcer la main de cette façon…