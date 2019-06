Les compagnons de l’ACT debout…Pour un Sénégal nouveau

Nous sommes fièrement ACTistes!

«Garde tes opinions politiques pour toi.

Un moment viendra où tu pourras dire ce qui te plait et où tu voudras» Juge Kéba Mbaye.- Paris le 28 août 1982

Notre très cher Sénégal trahie…une République toujours esquintée en silence bruissant

Encore ce club d’habituels conspirateurs professionnels en Spectacle de baverie vaporisant

Dans ce flux continue des affligeantes aventures de leur petit Macky Sall adepte de scandales

Leur transparence tympanisante ainsi que leur sobre et vertueuse gestion ont pondu que dalle

Pardi! Nos complaintes demeurent lancinantes et incurables pour ces déshonorables vandales.

Nous sommes fièrement ACTistes, disons-nous.

Encore le rappel d’une douleur n’est jamais plaisir! Point de doute, le président Abdoul Mbaye de l’ACT fait accélérer la cadence des comploteurs et calomniateurs de la République. Dans le fond, ce qui intéresse les répugnants larbins et laudateurs de Macky Sall d’APR qui jappent si fort, n’est rien d’autre que la défense acharnée des intérêts menacés de leur caste de politiciens professionnels dans les bordures beiges d’un régime politique putréfié et associé intimement aux deals, aux complots et aux manœuvres de politique politicienne. Quels vains efforts!

En vérité vraie, en se reniant plusieurs fois sans aucune sensation de gêne, le petit Macky Sall de l’APR a découvert que pour cela, il ne devra compter que sur lui-même et se tenir prêt à faire face pour longtemps à l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) avec son président Abdoul Mbaye qui, à son tour, affrontera sans cesse sa solitude, son amateurisme politique, sa méchanceté, ses crimes, ses bavures et ses exactions.

Et puis…depuis cette mémorable cérémonie de rentrée politique du 14 mai 2016, que de coups à recevoir, d’affronts à subir, de leçons à apprendre, de pages à tourner, de batailles à engager, de défis à relever pour se convaincre à chaque instant que l’ACT est bien vivant là où le destin et la volonté populaire l’ont conduit. Notre parti, n’en déplaise à la meute des angoissés de Macky Sall et ses affidés, est bien capable de se rendre visible à ces milliers de concitoyens sénégalais refusant obstinément d’accepter ce triste et répugnant sort qui les brime au quotidien dans ce Sénégal fortement en dégénérescence. Qui sont alors ces femmes et ces hommes engagés et unis comme un seul militant? Des compagnons de l’ACT, disons-nous fièrement!

Plus précisément, pour le meilleur et pour le pire, l’un qui partage avec l’autre le même parti politique, la même activité citoyenne, le même objectif salutaire, le même idéal républicain. Chacun est présent aux côtés de l’autre pour une politique autrement, des militants qui se nomment mutuellement compagnons!

Oui! Notre fraternité étant une évidence, notre camaraderie une certitude, engagés sur ce chemin inspiré d’ACTions et résolument au service du Sénégal, nous avons choisi fièrement d’être des compagnons déterminés. Des compagnons qui ont adhéré volontairement à un parti naissant et qui se massifie assurément. Des compagnons éclairés et qui se soumettent à un cadre normatif légalo-rationnels établi avec de solides convictions. Des compagnons libérés du dogmatisme politique et par conséquent qui tournent le dos au militantisme aveugle caractérisé la plupart du temps par des logiques clientélistes. Des compagnons qui s’investissent dans un projet de société concerté et largement partagé. Des compagnons qui saisissent l’opportunité pour développer et renforcer leur sentiment d’appartenance et leur pouvoir d’agir. Des compagnons qui font bon usage de leur valeur, de leur principe, de leur potentiel, de leur compétence, de leur talent. Des compagnons qui œuvrent avec acharnement pour que le Pouvoir pris aux Sénégalais par les politiciens professionnels, retourne à notre Volonté (une Foi), d’Unité (un Peuple), pour la Construction nationale (un But). Des compagnons enracinés dans les valeurs de leur parti et capables de s’ouvrir aux autres partis politiques et d’intégrer toute initiative politique, citoyenne et sociale commune établie au nom de la grandeur et le salut du Sénégal. La dernière initiative dénommée «Congrès pour la Renaissance Démocratique» peut être relevée à juste titre.

Bref, des compagnons qui, à l’instar d’autres célèbres compagnons qui ont marqué l’histoire de l’Humanité en jouant un rôle primordial auprès de leurs leaders, associent leur confiance à celle du père Kéba Mbaye et qui ont chargé le compagnon Abdoul Mbaye de diriger leur formation politique l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail(ACT). D’ailleurs, le compagnon Abdoul Mbaye, notre président, est un digne dépositaire de ce dépôt pour lequel il a déjà pris l’engagement ferme devant Nous autres compagnons de garder jalousement et de fructifier.

Nous sommes fièrement ACTistes, disons-nous.

Des compagnons debout! La route sinueuse leur menant à la fin proche doit être pavée d’ACT

La confiance est un dépôt, qui repose sur le respect de la parole donnée,

la loyauté, l’intégrité et la résistance à toute tentation, d’où qu’elle vienne.

Des compagnons debout! Contre cette République Wathiathiatisée que doit défendre l’ACT

Le Sénégal, ce pays que nous mettons au dessus de tout et auquel nous devons tout. Ce pays que nous n’imaginons que grand et fort, quand il ne l’est pas, et c’est le cas actuellement, nous souffrons. Nous avons la conviction intime qu’il fait partie des Nations choisies par le Seigneur, tant un bon nombre de ses fils et de ses filles ont incarné la grandeur au plus profond de leur être, dans tous les domaines.

Des compagnons debout! Pour une politique autrement prônée par l’ACT

Les politiciens professionnels, ceux qui vivent matin, midi et soir de la politique, sont la cause du mal sénégalais par leur incapacité notoire à transformer positivement la situation des Sénégalais Pire, ils en sont la cause par leur génie à décevoir tous les espoirs et à tuer toutes les espérances.

Des compagnons debout! Pour le retour à la politique sacerdoce inspirée d’ACT

Le politicien professionnel n’est qu’au service de lui-même et de ses intérêts personnels, et non de l’intérêt général. Pour lui, la vérité et le vrai varient selon les circonstances. Il adapte ses propos et ses comportements en fonction de ses interlocuteurs. La politique est son seul moyen d’ascension sociale et d’enrichissement.

Des compagnons debout! Pour un Sénégal nouveau porté par l’ACT

Ce parti encore debout et qui entend bâtir une société sénégalaise réellement démocratique et républicaine, conciliant l’économie de marché et la solidarité et la justice sociale, œuvrant pour l’intégration africaine et la paix dans le monde.

Des compagnons debout! Pour faire valoir et porter au pouvoir les bras ouverts à Tous cette noble devise:

Travail, Éthique, Espoir

Saxal Jëf

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

Pathé Gueye-Montréal