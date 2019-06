Les commerçants du Sénégal en grève à cause d’un…Douanier

Les commerçants décrètent une grève de 24 heures pour protester contre la hausse des tarifs douaniers. Ils ont annoncé au cours une conférence de presse leur décision d’aller en grève pour une durée de 24 heures ce mardi. Selon leur porte-parole du jour Djily Fall, c’est une décision de la Douane en particulier d’un seul douanier, un certain Mbaye Ndiaye qui est le directeur des opérations douanières. Ainsi pour protester contre cette mesure qu’ils jugent «pire qu’une dévaluation», M Fall et ses amis ont décidé de décréter une grève qu’ils dénomment «Sénégal, pays mort». Ils entendent fermer les commerces et magasins dans tout le territoire national pour pousser les autorités à revenir sur leurs décisions. Car pour les commerçants, ceci ne fait que les affaiblir et encourager la concurrence déloyale.