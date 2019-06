Sous la présence effective de toute la famille de Serigne Thiénaba ,le fils aîné du khalife général de Thiénaba ,l’imam de la grande mosquée de Thiénaba ,le porte-parole du khalife général ainsi que toutes les dignitaires de la confrérie de Thiénaba , Ibrahima Ndiaye (connu comme un protégé de Me Abdoulaye Wade) et petit-fils du khalife de Thiénaba s’est finalement uni pour le meilleur comme pour le pire avec la femme de ses rêves, la sublime (« kar, machallah ») Aicha Mbaye.

L’heureuse élue est la nièce de Madieyna Diouf et fille de l’ancienne ministre des transports Nafi Diouf Ngom. Il nous revient aussi que la mairée est la petite fille de feu Ibou Diouf qui n’est autre que l’ancien député maire de Kaolack.

Toute l’équipe de xibaaru et notre reporter Pape Sembène souhaitent heureux ménage au couple Ndiaye et plein de bouts de bois de Dieu !

Source Dakarpost