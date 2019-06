El Hadji Malick Gueye rappelle à l »ordre Moustapha Diakhaté

S’il y a un membre de la mouvance présidentielle à qui, la posture de Moustapha Diakhaté dans la polémique soulevée par le reportage de BBC sur les contrats pétroliers, ne plait pas, c’est bien El Hadj Malick Guèye de Latmingué. Le responsable du mouvement Suxali Sine Saloum and ak Senegaal, a jugé opportun, lors d’un point de presse organisé ce week-end dans son fief, de rappeler à l’ordre l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Suite au reportage de la chaîne anglaise BBC sur de supposées malversations financières dans la cession de blocs pétroliers à BP qui impliqueraient Aliou Sall, Moustapha Diakhaté a demandé au chef de l’État de pousser son frère à la démission. Ce dernier est le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations. Pour El Hadj Malick Guèye, Moustapha Diakhaté devrait cesser de s’agiter au moment où la mouvance présidentielle se doit de faire bloc autour du président pour faire face aux attaques de l’opposition. Il invite ainsi l’ex patron des députés de la majorité à plus de retenue et à se conformer à la discipline de parti. Ce, d’autant plus qu’El Hadj Malick Guèye est convaincu que le président Macky Sall n’est pas inaccessible pour quelqu’un comme Mr Diakhaté. “S’il a des choses à lui dire, il n’a pas besoin de passer par voie de presse”, sermonne-t-il l’ancien chef de cabinet du président.

Ibrahima Ngom