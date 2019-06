Moustapha Cissé Lo, Président du Parlement de la CEDEAO est attristé par le rappel á Dieu du journaliste Serigne Saliou Samb. Même hors du Sénégal pour des charges á sa fonction, le premier vice – Président de l’Assemblée Nationale, après avoir apporté un témoignage poignant sur l’ancien Red’Chef du journal « L’Observateur », a présenté ses plus sincères condoléances á sa famille et à toute la presse : « C’est avec beaucoup de peine, d’émotion que nous avons appris le décès du journaliste Serigne Saliou Samb. C’est une triste nouvelle qui vient de frapper tout le monde des médias sénégalais. Serigne Saliou Samb était un journaliste pétri de talent, très á cheval sur les règles de la déontologie qui régissent son métier . Sa disparition est donc une immense perte pour les professionnels des médias et autres défenseurs de la liberté de presse. C’est un fin connaisseur du real politique de notre pays qui vient de nous quitter .En sus, il était un fervent talibé de Serigne Saliou Mbacké, 5ème Khalife Général des Mourides. Je voudrais, á cet effet, saluer sa mémoire et présenter mes plus sincères á sa famille, á tous les journalistes du Sénégal et, partout, ailleurs. Que la terre de Touba lui soit légère. Amen! » , a –t-il posté sur le mur de sa page Facebook.

Ibrahima Ngom