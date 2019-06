Ça chauffe au Pastef…l’argent de Sonko fout la pagaille !

Il ne fait pas bon d’être un membre des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) d’Ousmane Sonko. Il se passe des choses pas très « patriotes » au niveau de sa permanence de Bignona. Les militants se battent autour de deux choses : le leadership et l’argent… Notre reporter Mamadou Lamine badiane nous livre les détails de cette implosion au Pastef de Bignona.

Bignona : PASTEF au bord de l’implosion

Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko pourra-t-il avoir les forces et la stratégie nécessaire pour éviter la fissure qui a démarré dans son parti à Bignona. Le démon de la division s’installe peu à peu et cela n’augure pas un avenir radieux pour les vainqueurs de la dernière Présidentielle dans la région de Ziguinchor. La réunion convoquée par le coordonnateur départemental ce Dimanche s’est terminée dans la division. Plusieurs militants visiblement non contents de la démarche du coordonnateur ont boudé la salle de la maison des anciens combattants où se tenait la rencontre pour se retrancher à leur siège. Ici, ils ont tenu leur réunion avant de faire face à la presse. Le coordonnateur départemental doit désormais faire sans ses camarades qui ont déjà mis sur pied la C19 (coordination des 19 communes) pilotée par Vieux Malang Diédhiou. La C19 prête à Yankhoba Diémé la volonté de vouloir se maintenir à la tête de la coordination départemental alors qu’il a été choisi pour la dirigée de façon provisoire en Novembre dernier. Tout est parti de l’arrivée des cartes d’adhérent du PASTEF dont la distribution était prévue à l’issue de la réunion du Dimanche. La C19 pas très rassurée par la démarche du coordonnateur avait alerté la direction nationale et ses responsables exigent que la mise à disposition des cartes et leur placement se fassent selon les règles établies et la garantie qu’il y’aura belle bien renouvellement après la vente des cartes au niveau de toutes les coordinations et au niveau départemental sans exception. Autre point de discorde, la gestion financière de l’argent de la campagne électorale. Selon le coordonnateur de la C19, le coordonnateur aurait reçu la somme d’un peu plus de 500 mille et que chaque commune devait recevoir 50000f en dehors de celle de Bignona qui devait avoir le triple. Mais à sa grande surprise, Vieux Malang Diédhiou que c’est à peine la moitié qu’ils ont reçu. Donc lui et ses camarades de la C19 voulaient que le coordonnateur fasse la situation avoir de parler de quoi que ce soit. En agissant ainsi, ils veulent rester sur la ligne de conduite de leur leader Ousmane Sonko et prendre référence sur lui sur la bonne gestion des ressources communes. Ils accusent alors leur coordonnateur de gestion « opaque et fractionniste ». Pour la C19 et d’autres militants, il faut partir sur de nouvelles bases fondées sur la transparence, le respect dans une démarche inclusive afin d’espérer remporter les locales sinon, ils ont bien peur que tout leur échappe. C’est pour cette raison qu’ils interpellent la direction nationale notamment leur leader afin de corriger pendant qu’il est encore temps.

Malgré tout, le coordonnateur départemental a procédé avec ceux qui sont restés avec lui à la distribution des cartes par commune. Il n’a cependant pas accepté de se prononcer sur les accusations portées sur lui malgré notre insistance.

Il faut dire que depuis la victoire de Sonko dans la région à la présidentielle du 24 Février 2019, des ambitions sont nées chez certains militants de son parti et si l’on n’y prend garde, le démon de la division et la passion prendront le dessus sur le don de soi pour la patrie.

L.BADIANE pour xibaaru.sn