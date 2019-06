Babacar Mbaye Ngaraf se réjouit des conditions de son audition

Babacar Mbaye Ngaraf a été la première personne qui s’est prêtée aux questions des enquêteurs dans le cadre de l’enquête ouvert sur le dossier Petrotim. A sa sortie de la Division des investigations criminelles, renseigne Seneweb, il a déclaré que les enquêteurs l’on « mis dans les conditions d’une bonne audition ». Puis, il a demandé aux populations de rester mobilisées sur la question: « Je lance un appel aux Sénégalais pour une mobilisation continue et pour une détermination sans faille. Mais aussi et surtout, de faire en sorte que la stratégie de pourrissement et de trompe l’œil ne triomphe pas. Nous invitons le procureur de la République et son équipe à travailler en mode ‘‘Fast-track’’ »