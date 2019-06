Et pourtant c’est le ministre de la justice du Sénégal. Partout où vous verrez sa photo, vous aurez l’impression d’être en face d’un mannequin qui défile. Il se fait beau, élégant et sourit comme un vrai mannequin. ». Maître Malick Sall est un souteneur du Président Macky Sall dans le Fouta et sur toute l’étendue du territoire national, à travers son mouvement, le MTM (Malick pour tous, tous pour Macky). Et c’est pour cela qu’il est devenu ministre de la justice du Sénégal. Mais ça commence mal pour lui car le mannequin va devoir gérer le scandale qui ébranle le pouvoir de son boss Macky Sall