Mamadou Lamine Diallo…Le député malgré lui

Mamadou Lamine Diallo est un économiste et homme politique sénégalais. Il est le président du Mouvement Tekki et député à l’Assemblée Nationale du Sénégal. Mais ce n’est pas le mouvement Tekki qui lui a donné ce siège à l’assemblée nationale. Il l’a obtenu avec la coalition gagnante/Wattu Sénégal dirigée par Abdoulaye qui a obtenu 19 députés. Depuis qu’il est entré en politique, personne ne connait sa base politique. Mais il est député depuis deux législatures grâce à des coalitions. Son seul sursaut politique date de 2007 : Mamadou Lamine Diallo s’était présenté comme candidat indépendant à l’élection présidentielle de février 2007 au Sénégal. Il a obtenu 0,48 %. Le meilleur score politique de sa vie. Et aujourd‘hui, il doit sa survie politique à ses questions économiques du mardi et sa bataille féroce contre Macky Sall…comme cette invective contre Macky Sall qui a publié mardi dernier : « Macky Sall doit considérer que les ressources naturelles, c’est son domaine réservé comme les Affaires étrangères. Il n’envisage pas un seul instant que cela puisse figurer au menu des discussions avec qui que ce soit, sauf avec ses parrains occidentaux. Or, c’est la découverte des hydrocarbures en grande quantité qui a amené le bouleversement institutionnel de notre pays engagé tout seul par Macky Sall. »