Excellence M. le président de la république

Veuillez maintenir votre grande hauteur !

En quelques lignes excellence, suite à ce tollé politico-économique soulevé par une enquête de la BBC sur un supposé « scandale à 10 milliards », il me plaît de saluer par ici votre immense promptitude quant aux instructions données par le ministère de la justice qui a permis au parquet de se saisir du dossier. Cet acte de haute portée incontestablement salutaire est à encourager jusqu’à l’éclatement de toute la lumière au service du peuple sénégalais souverain et dépositaire des pouvoirs démocratiquement conférés dans notre pays de la veille des indépendances jusqu’à nos jours. Ayant fini ainsi de faire l’essentiel, il serait sage pour vos lieutenants (ministres, directeurs, députés, leaders de partis, de mouvements, responsables et militants), prenant exemple sur vous, d’arrêter sans délai d’alimenter une polémique aux allures politiciennes qui, du reste, n’est d’aucune utilité. Dans ce contexte marqué par l’amorce, par vos efforts et grâce à une réelle volonté politique, du dialogue national parti sous de bons auspices, il urge que notre coalition, la majorité présidentielle, sous votre impulsion, maintienne le cap de l’évolution en poursuivant sa route dans la concrétisation de votre vision contenu dans le référentiel des politiques publiques qui se trouve être l’ambitieux PSE.

Excellence, conscient de votre sens élevé des responsabilités et de votre engagement à satisfaire les préoccupations de nos compatriotes à tous les niveaux, je me réjouis de votre ferme détermination à n’écouter que le pouls du Sénégal des profondeurs. Vous êtes sur la bonne voie, excellence, et tous les citoyens de bonne foi, (la majorité d’ailleurs), le reconnaissent. Que l’opposition dite sourde à vos multiples appels et allergiques au dialogue, donc à la paix sociale, ne vous déconcentre pas excellence. Vous êtes sur La meilleur direction, invitez-y davantage et en urgence vos souteneurs. Laissez-leur la primeur du verbiage, de la calomnie, de la diffamation et autres stratégies aujourd’hui nouvellement basées sur nos ressources pétrolières et gazières aux fins de déstabiliser notre pays. En effet, incapables de se relever de leur cinglante défaite lors de la présidentielle de février dernier, le morceau subitement ramassé de ce reportage de la BBC est comme une aubaine qui leur tombait directement du ciel et à laquelle ils ne s’attendaient pas, et pas du tout. En conséquence, ils le tiennent tel un os désespérément offert à des affamés qui n’avaient plus rien à se mette sous la dent. Ils ne la laisseront donc pas de sitôt, loin s’en faut. La justice s’est emparée de ce dossier encore une fois, et le procureur a ouvert la porte à toutes les parties intéressées afin que des éléments de preuve lui soient fournis et d’où qu’ils puissent venir. De ce point de vue, le débat, s’il y en avait un, est clos jusqu’à la fin de l’ouverture de l’enquête. Aliou Sall coupable ou non de détournement ou de malversations, à la justice de nous éclairer. Frank Timis a t’il grugé ou non les Sénégalais ? A la justice de nous le prouver.

Excellence, veuillez intimer l’ordre aux nôtres, de garder le calme et la sérénité en arrêtant de répondre à ces débats de marées sapants, de caniveaux où le déballage et l’insulte prend le dessus sur la contradiction civilisée.

Que l’opposition prenne les radios, télés réseaux sociaux et autres médias émergents pour voir qui aura raison sur son prochain. Laissons-les s’embourber et s’essouffler eux-mêmes d’ici à la manifestation de la vérité.

En attendant, excellence, à travers vous, je souhaite une très bonne CAN à l’équipe nationale du Sénégal, nos Gaindés, jusqu’à la victoire finale !

Cordialement à vous, excellence M. le président de la république !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur national du mouvement Malaw.