L’ACT d’Abdoul Mbaye dévoile les Pom-Pom Girl de…Macky

Droit de réponse, aux pom-pom girls de l’espace politique sénégalais

Décidément, le ridicule ne tue pas dans ce pays.

Il est clair que c’est plus judicieux et utile de concentrer nos forces sur le véritable combat plutôt de répondre à ces matamores, politiciens et faux journalistes comme le pitre de la presse sénégalaise: Yakham Mbaye, qui sont en quête de survie politique, de renaissance et d’oseille, après avoir été réduit jusqu’à leur plus simple expression par leur bourreau Macky Sall. Cependant, certains tartarins, méritent une véritable réplique.

Nous observons des attaques tous azimuts contre le Pm Abdoul Mbaye depuis la sortie du documentaire de Bbc. Un documentaire durant lequel l’ancien Pm Abdoul Mbaye n a fait que deux passages de moins 2 minutes, pour confirmer ses constats et inquiétudes sur un décret signé, il y a plus de 3ans. Des observations qui l’avaient poussé à interpeller le président Macky Sall et le procureur pour élucider cette affaire sur les contrats pétroliers avec Petrotim. Visiblement, il aurait fallu l’immixtion d’un des médias de leurs maîtres sur terre, en l’occurrence les occidentaux (BBC), pour qu’en une semaine, le gouvernement, le président et ses alliés réagissent sur le sujet.

Ok, on sait maintenant qui sont vos maîtres et sur qui il faudra se plaindre lorsque vous ne faites plus correctement vos devoirs ou que vous ne respectiez plus vos engagements au Sénégal.

Cette affaire liant Aliou sall, British Petroleum et l’Etat du Sénégal (incarné par Macky Sall), est comme un match de boxe, au cours duquel on voit tous les membres du gouvernement, Aliou Sall le principal concerné, et même des agents de l’état, monter sur le ring pour en découdre avec ceux qu’ils reprochent d’être trop patriotes soucieux de l’avenir de leur pays ou parce qu’ils ont fait capoté leur deal international (pour reprendre l’autre).

Mais comme dans tout match de boxe il y a à la mi-temps , le passage des pom-pom girls, pour amuser la galerie, détendre l’atmosphère, les dindons de la farce quoi ! C’est malheureusement comme ça qu’on peut qualifier tous ces aïneux et parasites qui s’acharnent sur l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye.

Normal, c’est leur gagne-pain, sans leurs prestations de travestie politique, oups excusez nous, on voulait dire » transhumant politique », ils n’auront pas de quoi vivre. Ceci est hélas un énième appel du pied à Macky, qui les a mis au placard depuis les élections présidentielles. Aliou Sow, l’ancien ministre sous Wade, hier ancien disciple de Fada, dés fois soutien de Idy, tantôt bras droit de Macky ( qui lui aurait valu une gifle à l’assemblée nationale par Doudou Wade en 2008), ancien binôme du journaliste Cheikh Diallo, tous les deux serviteurs de Karim Wade , et aujourd’hui candidat malheureux au poste de ministre des affaires étrangères ou ministre chargé de l’intégration africaine au sortir des dernières élections, se console en se défoulant sur Abdoul Mbaye, sur sa page Facebook. Eh oui! La maladie de vouloir être nommé ministre ou président d’une direction coûte que coûte aussi existe dans ce pays.

Encore une fois, le Pm Abdoul Mbaye pose une question citoyenne, qui concerne tous les sénégalais et la génération future. Essayez donc de dépasser vos désirs et envies personnels pour une fois et bouclez-la si le débat dépasse votre niveau intellectuel.

Il ne s’agit nullement d’un débat entre l’opposition et le pouvoir, mais entre le peuple sénégalais et ses dirigeants. Donc n obstruez pas l’expression de ce peuple qui a assez souffert.

Fait à Paris le 13 juin 2019.

Act Paris, vive la république du Sénégal.