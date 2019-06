La 16ème Edition de la Journée «Santati Serigne Touba» (remerciements à Serigne Touba) a vécu, ce samedi, à la Cité HAMO 5 de Guédiawaye. Elle a été initiée par El Hadji Samba Diaw, coordonnateur des Fédérations des Dahiras Mourides de Dakar et banlieues. Cette année le thème cette manifestation qui a comme Président d’honneur El Hadji Mbackyou Faye est : «Islam et hygiène publique». A en croire l’organisateur de la journée : «Ce thème qui a trait à Islam et hygiène publique vient à son heure en ce sens qu’il s’inscrit en parfaite symbiose d’avec les grandes politiques publiques engagées pour le nouveau quinquennat de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nos autorités continuent de consentir beaucoup d’efforts pour rendre notre cadre de vie accueillant. En plus de nous permettre de lutter et/ ou d’éviter certaines maladies, l’hygiène et la propreté ont des incidences positives majeures sur le plan économique. C’est pourquoi nous avons fait précéder cet événement par une grande opération de nettoiement », a laissé entendre le gendarme à la retraite et fervent disciple de Cheikh Massamba Mbacké (frère cadet du Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

Disons qu’au cours de cette Journée «Santati Serigne Touba», l’on a pu noter un véritable ballet des autorités religieuses, politiques et coutumières. Une grande délégation du Président Moustapha Cissé Lo conduite par un de ses inconditionnels, en l’occurrence, Lamine Diouf était venue le représenter. L’émissaire du Président du Parlement de la CEDEAO est largement revenu sur les relations amicales empreintes du sceau de la cordialité entre les deux hommes.