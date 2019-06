Ce que cache Macky en bloquant les manifs…

Rassemblement pacifique de « Aar li nu bokk » : Les raisons d’une interdiction

Le rassemblement pacifique que comptait organiser sur la Place de la nation (ex-Obélisque), la Plateforme « Aar li nu bokk » qui regroupe des organisations de la société civile appuyée par des partis de l’opposition a été sévèrement réprimé par les forces de l’ordre, vendredi dernier. Il y a eu des arrestations ainsi que des blessés dans les rangs des manifestants. Le seul tort de ces manifestants, c’est d’avoir voulu braver l’interdiction du Préfet de Dakar à leur rassemblement.

Parmi les raisons indiquées par le Préfet pour empêcher la tenue de cette manifestation est le fallacieux prétexte toujours évoqué de « menaces réelles de trouble à l’ordre public ». Le Préfet évoque également des craintes liées à une « incitation à la violence à travers des propos irrévérencieux à l’endroit des institutions publiques, des risques d’infiltration par des individus malintentionnés ».

Faut-il le rappeler, la manifestation que voulait organiser « Aar li nu bokk » avait pour but de réclamer que l’enquête ouverte suite aux accusations de corruption sur les contrats sur le pétrole et le gaz découverts au Sénégal. Dans ces accusations, sont principalement visés Franck Timis et Aliou Sall, frère du Président de la République. Le ministre de la Justice, Me Malick Sall a déjà saisi le parquet pour l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, et le Procureur a même organisé une conférence de presse pour dire que l’enquête ira jusqu’à son terme.

Cette sortie du Procureur n’est pas pour rassurer les membres de « Aar li nu bokk » qui veulent plus de garantie que l’enquête ne sera pas dévoyée cette fois-ci. Une crainte somme toute légitime. Combien de dossiers dorment dans les tiroirs du chef du parquet et n’ont connu de suites judiciaires ? Et tout indique que dans cette affaire que l’Etat est plus préoccupé à mettre la main sur les personnes détentrices du rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) qui dénonce les manquements sur le contrat signé avec Frank Timis.

On parle de milliers de milliards de francs CFA que vont s’approprier des individus sur le dos du peuple sénégalais qui a beaucoup souffert de la pauvreté. Les Sénégalais réclament plus de transparence dans la gestion de ses ressources pétrolières et gazières découvertes sur leur sol. Et les autorités le savent la seule saisine du Procureur ne saurait suffire pour que toute la lumière soit faite.

Des pans entiers de la nation réclament la mise sur pied d’une Commission d’enquête indépendante sur cette affaire. Cela, les autorités ne veulent l’admettre. Trop risqué, pour elles, de constituer une commission indépendante pour enquêter sur une affaire dont, il y a de nombreux non-dits. Peut-être que des personnes « insoupçonnées » seraient-elles mêlées à cette affaire dont elle le dit, elle renferme de nombreux non-dits. Pour donc éviter de se voir mettre trop de pressions pour qu’une commission indépendante soit mise pour enquêter sur cette affaire, l’Etat a choisi d’interdire le rassemblement de la Plateforme « Aar li nu bokk » et de réprimer les manifestants sous le fallacieux prétexte de « menaces de troubles à l’ordre public ».

Or, c’est l’Etat lui-même qui menace de troubler l’ordre public dans sa gestion maladroite de ce dossier qui ne rassure personne. De quelles menaces de troubles à l’ordre public pouvaient constituer les manifestants qui ne se contentaient que d’un rassemblement à la Place de la nation pour délivrer leurs discours aux populations et puis, s’en aller. Rassemblement qui pouvait être facilement encadré par les forces de l’ordre. Il est clair que l’Etat ne tient pas à ce que toute la vérité éclate sur ce dossier du pétrole et du gaz.

Thiémokho BORE