L’équipe du Sénégal a battu le Nigéria, 1-0, ce dimanche à Ismailia (Egypte), en perspective de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet). Le but de la rencontre a été inscrit par Idrissa Gana Guèye à la 30e mn. L’équipe du Sénégal, arrivée en Egypte, vendredi, après plus d’une semaine de stage à Alicante, dans le sud-est de l’Espagne, évoluera dans le groupe C au premier tour de la CAN contre respectivement la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya.

Test réussi ! Les « Lions » viennent, à l’instant, de disposer de la sélection du Nigeria sur le score d’un but à zéro, dans un match amical disputé sur la pelouse de l’hôtel Mercure d’Ismailia. Une victoire qui s’est dessinée dès la première mi-temps, avec l’ouverture du score d’Idrissa Gana Guèye, capitaine d’un soir. Avec Alfred Ndiaye et Keita Baldé titularisés d’entrée au détriment de Pape Alioune Ndiaye et Sadio Mané (en phase de reprise et suspendu pour le prochain match, face à la Tanzanie), Aliou Cissé a donné des indications de ce qui semble être son équipe pour son premier match dans cette 32e édition de la CAN. En 2e mi-temps, malgré quelques changements opérés, les « Lions » ont su garder le cap, le résultat et la confiance. Désormais, il est question de se concentrer pleinement sur l’entrée en matière, dans une semaine, face à la Tanzanie, en match comptant pour la phase de groupe de la CAN Egypte 2019.

Les « Onze » de départ :

Sénégal : Edouard Mendy – Moussa Wagué, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Alfred Ndiaye, Idrissa Guèye (c), Krépin Diatta – Ismaila Sarr, Keita Diao Baldé, Mbaye Niang.

Coach : Aliou Cissé.

Nigeria : Daniel Akpeyi – Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Jamilu Collins, Samuel Chukwueze – Wilfred Ndidi, Peter Etebo, John Obi Mikel, Ahmed Musa, John Obi Mikel, Victor Osimhen.

Coach : Gernot Rohr