La Coupe d’Afrique des Nations (Can) va démarrer dans quelques jours en Egypte. En prélude en cette compétition internationale, le Jury du dimanche reçoit le ministre des Sports, Matar Ba. Ce dernier est revenu sur les objectifs fixés par le Sénégal pour briller dans la compétition. « Nous abordons cette compétition avec une grande sérénité », a d’emblée rassuré le ministre des Sports. Pour Matar Ba, l’objectif du Sénégal n’est plus fixé en termes de qualification à la Can. « Notre objectif, c’est de gagner la coupe d’Afrique. Nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver. On a une bonne équipe, une fédération aguerrie et un Etat qui met les moyens. La Can 2019 doit être la bonne pour nous », a fait savoir le maire de la ville de Fatick estimant qu’il a une ambition légitime et, c’est l’objectif de l’ensemble de la Nation sénégalaise. D’après le ministre, le Sénégal n’est certes pas le favori de la compétition, mais il est craint. « Tout le monde nous attend. Il faut être engagé. Il faut que les joueurs soient décisifs. Il faut qu’ils soient déterminés et acceptent de mourir sur le terrain pour remporter le trophée continental », harangue le ministre des Sports.