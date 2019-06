A moins de 6 jours du démarrage des compétitions de la CAN 2019 qui doit se jouer au Caire du 21 juin au 19 juillet, le ministre des sports, Matar Ba a appelé les supporters du « 12ème Gaindé » et les supporters de « Allez Casa » à l’union de leurs forces pour pousser l’équipe nationale à atteindre le sommet dans cette compétition. Ainsi, selon lui, on n’a pas besoin de désunion encore moins de querelles. « Le 12 Gaindé et Allez Casa sont tous des supporters de l’équipe nationale du Sénégal. Il ne faut pas qu’on mette une ligne rouge entre les deux structures. Il ne doit pas y avoir entre eux de concurrence malsaine jusqu’à créer la tension », a raisonné le ministre des Sports. Qui annonce qu’il va convoquer les deux groupes afin de les convaincre à accorder leur violon au profit de l’équipe nationale du Sénégal. « Il faut qu’ils soient ensemble pour bénéficier du soutien de l’Etat. On ne les amènera pas en Egypte pour qu’ils se battent là-bas », avertit le ministre.