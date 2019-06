Babacar Gaye était l’invité de l’émission « Grand Jury », sur la Rfm. L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui réagissait sur l’affaire Petro Tim, impliquant Aliou Sall, demande au président Macky Sall de « se débarrasser » de son frère…

Pour l’ancien porte-parole du PDS, Aliou Sall et « tous ceux qui ont trempé dans cette affaire, ont l’obligation de libérer la Justice, de libérer la République. Et le président Macky Sall (…) doit se débarrasser de Aliou Sall, en tant que son frère, qui gangrène la bonne marche de la République. Prendre toutes les dispositions qui feront que la République soit exempt de l’implication des familles, comme on l’a reproché à Me Abdoulaye Wade, avec son fils Karim Wade… »

« Et l’affaire Aliou Sall est un exemple pâtant. J’estime que, s’il faut espérer sortir de cette situation avec moins de bobos pour le Sénégal, nous allons de jour en jour assister à des soulèvements, à des manifestations pour que Aliou Sall, Frank Timis et toutes les personnes impliquées dans cette affaire de pétrole ‘Sall’, puissent rendre compte devant la justice…« , prévient M. Gaye.

Non sans rappeler qu’il s’est toujours posé des questions, et ce, depuis 2013, sur cette affaire PETRO TIM avant de faire des recherches. Des recherches qui lui permettront, selon ses dires, de découvrir qu’ « en réalité, l’implication de Aliou Sall était liée au fait que son frère était devenu président de la République. Car, le partenaire de Frank Timis, jusqu’au 6 mars 2012, ce n’était pas Aliou Sall… »

« Qu’est ce qui s’est passé entre le 06 mars et le 19 juin…, pour que le président Macky Sall accepte de signer un décret validant la convention…?« , s’est-il interrogé. Sur ce, révèle-t-il que ce qui transparaît dans les documents qu’il détient, « Aliou Sall a commencé à travailler avec Frank Timis en juillet 2012, après la signature du contrat avec le président Macky Sall… » Contrairement à ce qu’affirme le frère du président. Et comme preuve, il brandit le certificat d’existence de PETRO TIM Sénégal SAU Incorporated qui a été créé le 04 juillet 2012…