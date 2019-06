CEREMONIE D’OUVERTURE DU PREMIER SOMMET AFRICAIN SUR LES MUTILATIONS GENITALES FEMININES ET LES MARIAGES D’ENFANTS

DISCOURS DE MADAME AMINATA TOURE

PRESIDENTE DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Monsieur le Président de la République des Maldives,

Madame la Vice-Présidente de la République de Gambie,

Madame le Ministre de la Femme, de la Famille, Du Genre et de la Protection des Enfants de la République du Sénégal,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Madame la Secrétaire Générale Adjointe de l’ONU et Directrice Exécutive de ONU FEMMES,

Monsieur le Directeur Régional de UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,

Madame la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale à Dakar,

Madame la Présidente de l’ONG Safe Hands for Girls,

Distingués leaders religieux et Chefs traditionnels,

Chères Femmes leaders Africaine,

Chères Jeunes Africaines et Africains,

Chers Invités,

Au nom de son Excellence Macky SALL Président de la République du Sénégal, je voudrais tout d’abord exprimer toute la fierté de l’Etat et du peuple sénégalais à accueillir ce premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, initiative conjointe avec la République sœur de Gambie, en partenariat avec l’Organisation non gouvernementale SAFE HANDS FOR GIRLS, que préside notre sœur Madame Jaha DUKUREH, jeune leader et Ambassadrice de ONU FEMMES.

En cette occasion, je suis naturellement honorée d’avoir à mes côtés, son Excellence Mohamed Nasheed, Président des Iles Maldives, Madame Isatou TOURAY, Vice-Présidente de la République de Gambie, Dr Phumzile Mlambo Ngcuka, Directrice exécutive de ONU FEMMES et Mme la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale.

J’inclus, bien entendu, dans cette expression, l’ensemble des distingués invités qui, par leur présence et leur contribution experte aux travaux, témoignent de leur engagement pour un développement humain durable et pour un renforcement de l’amitié entre les peuples.

Mesdames, Messieurs,

Ce Premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants s’inscrit dans la perspective de l’Agenda de développement universel à l’horizon 2030 et de l’Agenda Afrique 2063.

Il se tient après l’adoption, en 2015, d’une position commune africaine assortie d’une campagne pour mettre fin aux mariages d’enfants et après la décision des Chefs d’Etat prise en 2019 de renforcer l’engagement politique pour l’élimination des mutilations génitales féminines en Afrique.

Ces importantes résolutions, prises au niveau de l’Union Africaine, ont régulièrement reçu l’appui des Premières Dames du continent, dans le cadre de leur dynamique de soutien aux communautés et aux groupes vulnérables.

Il apparaît, dès lors, que la réunion de Dakar adresse deux problématiques au cœur de l’agenda de développement du continent et qui ont, en commun, de constituer des violations de droits consacrés par les différents instruments juridiques, sans compter les douleurs physiques et sociales qu’elles impliquent pour les victimes.

Sous ce rapport, nous sommes en face de pratiques génératrices de souffrances individuelles, familiales et, peut-être communautaires, qui impactent inéluctablement sur la qualité de vie et l’expression citoyenne des victimes qui se trouvent ainsi, totalement ou partiellement, handicapées dans leur épanouissement individuel et dans leur contribution au développement de leur pays.

Mesdames, Messieurs,

A partir du moment où le constat est établi et les résolutions prises, le challenge réside désormais, à mon sens, dans la construction et la mise en œuvre d’un plan d’action qui soit, à la fois, volontariste et lucide parce que réaliste et réalisable sur des échéances permettant d’atteindre les déterminants structurels des deux fléaux en vue de les éradiquer.

Dans cette perspective, vous comprendrez bien que sous le fondement constitutionnel de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’Unité africaine, le Sénégal sera fier d’être le point de départ de la nouvelle grande conquête.

De ce point de vue, je rappelle que c’est ici, à Dakar, en 1994, lors de la cinquième Conférence régionale que les femmes africaines avaient adopté une position commune vers la Conférence mondiale des femmes de Beijing de 1995, mère de la plateforme d’actions en 12 domaines prioritaires qui constitue encore le référentiel historique de l’agenda mondial de la femme.

L’autre dimension symbolique qui s’attache à la réunion est calendaire, par la date du 16 juin, consacrée Journée de l’Enfant Africain, en commémoration du massacre des enfants de Soweto, reconnu comme moment fort d’accélération du processus de destruction du système inique de l’apartheid.

Mesdames, Messieurs,

Pour mener à des changements durables et en profondeur, je crois surtout à la force et à la puissance de l’éducation qui éveille les consciences et élargit le champ des compétences accessibles aux individus et aux communautés.

Toutes les cultures, sans exception, appellent, en effet, à la quête du savoir qui offre une meilleure lisibilité des différentes rationalités à travers une intelligence plus élevée des interactions entre les choses et les phénomènes qui nous entourent.

Il ne fait aucun doute que les pratiques réputées préjudiciables au bien-être et au développement de la personne humaine, reculeront forcément avant de disparaître certainement, lorsque chaque famille se sera appropriée la règle selon laquelle le futur souhaité n’est pas un point à atteindre, mais un projet à construire patiemment et lentement grâce à la bonne éducation des enfants des deux sexes, notamment les jeunes filles.

En parlant d’éducation ici, ma vision transcende bien la scolarisation, au demeurant incontournable, pour embrasser aussi le rôle dévolu à la famille et aux organisations de femmes en plus d’un accès à la technologie reconnue comme vecteur d’accélération de tous les processus de rattrapage.

Le privilège à l’éducation que je suggère ici procède surtout d’une conviction sur l’indivisibilité de la personne humaine et l’inséparabilité de ses besoins et de ses aspirations.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que j’estime qu’une tentative d’isolement de la pratique des mutilations génitales féminines et des mariages d’enfants, comme une question à part et sans lien avec les autres préoccupations, peut aussi être vaine et sans lendemain.

Nous savons bien, en effet, que les communautés qui les pratiquent ont des motivations profondes et cherchent à donner une solution à un ou des problèmes ; avec hélas de fausses réponses.

De ce fait, toutes les approches par l’interdiction ou par la coercition simple conduisent souvent au développement de stratégies de contournement par des voies et procédés qui pourraient être en avance sur les censeurs.

Ainsi, pour la bonne réaction à construire, il est important de saisir les déterminants structurels et surtout de développer une démarche respectueuse des communautés et de leur organisation.

Je crois bien déceler dans la qualité de votre assemblée, des indices réels d’une démarche ouverte avec la présence remarquable de leaders religieux et de chefs traditionnels, pouvant fournir un éclairage de qualité sur les ressorts communautaires aux jeunes et surtout aux survivantes qui ont aussi une expérience à partager sans, bien entendu, que cela ne puisse signifier une sorte de potion magique.

Avec ce format basé sur la diversité et la complémentarité intergénérationnelle, les Gouvernants du continent disposeront, je l’espère bien, au terme de votre réunion, de nouveaux outils pour accompagner et stimuler les changements institutionnels et sociétaux auxquels nous aspirons toutes et tous.

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais, sous la très haute Autorité de Monsieur le Président de la République, marquer l’engagement d’avance du Sénégal à s’inscrire dans les perspectives qui seront issues de vos travaux.

Nous procéderons alors, à l’alignement à travers une articulation avec les priorités définies dans la phase 2 du Plan Sénégal Emergent, notre référentiel en matière de politique de développement économique et social structuré autour de la transformation structurelle de l’économie, de l’optimisation du capital humain et du renforcement de la paix et de la sécurité.

Il est important de noter que dans le PSE, l’amélioration de la condition féminine et la protection des enfants sont des enjeux de premier ordre, l’autonomisation de la femme et de la fille, un objectif transversal, tandis que la sensibilité au genre est érigée en critère d’éligibilité des projets et programmes à inscrire parmi les priorités du 2ème Plan d’Actions Prioritaires couvrant la période 2019-2024 qui coïncide aussi avec un mandat du Président Macky SALL dédié à la femme et à la jeune fille.

Dans ce cadre, la Stratégie nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre vise, je cite à « éliminer les inégalités entre les sexes de manière à garantir aux femmes une protection et une application de leurs droits en assurant leur pleine participation aux instances de décision et l’accès équitable aux ressources et bénéfices du développement », fin de citation.

Dans la même lancée, la Stratégie nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) adresse l’amélioration de l’environnement protecteur des enfants, des familles et des communautés à travers la création d’un système national intégré de protection des enfants et la promotion d’un changement social positif et durable.

Ce cadrage stratégique s’opérationnalise à travers différents programmes assis sur une politique nationale d’équité territoriale et sociale, mettant un focus sur la femme et la jeune fille vivant en milieu rural à travers un rapprochement physique de l’offre de services avec la demande en santé, en éducation, en eau, en énergie, en mobilité et en allègement des travaux domestiques.

Les programmes d’alphabétisation fonctionnelle et l’accès universel au téléphone mobile et autres technologies ouvrent aux femmes rurales sénégalaises de nouvelles compétences techniques et sociales qui renforcent leur confiance et leur estime ainsi que ceux de leurs enfants des deux sexes.

L’action éducative généralisée à tous les niveaux, conjuguée aux effets de la digitalisation qui ouvre à l’information et facilite la résorption des gaps, consacrera, à travers le renforcement du leadership des jeunes filles, irrémédiablement la rupture dans la chaîne de transmission intergénérationnelle de toutes les pratiques néfastes.

De même, les citoyennes et les citoyens, mieux avertis des enjeux de développement, seront encore plus respectueux des dispositions législatives et réglementaires interdisant la pratique de l’excision et fixant l’âge d’entrée en mariage.

Mesdames, Messieurs,

L’optimisme qui se dégage de mon propos n’est point béat. Il procède, au premier chef, de la volonté nationale de conduire toutes les transformations institutionnelles et sociétales permettant aux jeunes et aux femmes de notre pays de disposer d’atouts pour relever les défis d’époque et d’assumer toutes leurs responsabilités.

Je le fonde également sur la qualité et la pertinence de notre coopération dans tous les domaines du développement économique et social en général et, en particulier, en matière de promotion et de protection des droits de la femme et de la jeune fille.

Mesdames, Messieurs,

Aux partenaires techniques et financiers du Sénégal, je renouvelle à toutes et à tous les remerciements du peuple qui apprécie, encore une fois, vos précieux concours dans la mise en œuvre et l’évaluation de nos politiques publiques de développement.

Je m’associe aussi aux remerciements qui vous ont été adressés par la Présidente de l’ONG Safe Hands for Girls pour l’appui apporté à l’organisation de cette session inscrite dans la célébration de la Journée de l’Enfant Africain de cette année de célébration du 30eme anniversaire de la convention sur les droits de l’enfant.

Je félicite Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, ainsi que ses services pour la qualité de l’organisation.

Je souhaite à nos invités étrangers, un excellent séjour à Dakar, et à toutes et à tous une excellente réunion.

Sur ce, je déclare ouvert le 1er sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants.

Aussi, je déclare officiellement lancées la 29ème édition de la Journée de l’Enfant Africain (JEA) et la 31ème édition de la semaine nationale de l’enfance.

Je vous remercie de votre aimable attention.