Plus de 274.000 candidats au CFEE et à l’entrée en 6ème

Un total de 274.871 candidats vont passer l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le Concours d’entrée en sixième 2019, du mardi 18 au mercredi 19 juin, sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie, a annoncé vendredi le directeur des examens et concours, Amadou Moctar Ndiaye. Mr Ndiaye, s’exprimant lors d’une conférence de presse, précise que 152.000 filles sont en lice pour ces deux examens, soit 55,30% du total des candidats.

« A la date du 13 juin, le nombre total d’inscrits est de 274.871, dont 152.000 filles, soit un taux de 55, 30% […] », a-t-il dit au cours de sa rencontre avec les journalistes, portant sur l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le Concours d’entrée en 6ème.

Il a souligné que la phase d’administration des épreuves de la session 2019 du CFEE et du concours d’entrée en sixième, nécessitera « en moyenne l’utilisation de 10.995 salles de classe et la mobilisation de 1.770 chefs de centre, 1.770 adjoints chefs de centre, 21.990 surveillants au moins et 8.515 secrétaires, à raison de 5 par centre, en moyenne ».

Il a aussi signalé « une augmentation du nombre de centres (+52) et du nombre de candidats (+7.362) par rapport à 2018 ».