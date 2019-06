Auteur d’un retentissant triplé lors du premier match du Sénégal face au Tahiti, Amadou Sagna a terminé le mondial des U20 avec 4 réalisations. Une performance qui lui a valu le Soulier de Bronze Adidas de la compétition.

Amadou Sagna a marqué la Coupe du Monde des moins de 20 ans par son talent de buteur. Très véloce au front de l’attaque sénégalaise, Sagna a attiré l’attention de tous les observateurs dès son premier match face au Tahiti. Lors de cette rencontre, le pensionnaire de Cayor Foot a inscrit un triplé et réussi à mettre le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du Monde.

Avec quatre réalisations au compteur, Amadou Sagna a terminé la compétition en tant que troisième meilleur buteur, en étant éliminé aux 1/4 par la Corée du Sud aux tirs au but. Il a été devancé par le Norvégien, Erling Halang (9 buts) et l’Ukrainien, Serhiy Buletsa (4 buts), qui a eu l’avantage d’avoir joué et gagné la finale.

