Le mouvement «Y en a marre» a dressé la liste des personnes arrêtées lors de la manifestation réprimée de la plateforme «Aar li ñu bokk». Trois avocats en l’occurrence, Mes Sow, Ndiaye et Sarr se sont engagés à défendre tous les manifestants qui sont dans les différents commissariats de Dakar. Ils sont déjà en train de leur porter assistance. «Y en a marre» dénombre pour le moment 18 arrestations par les forces de l’ordre. Il s’agit des «Y en a marristes» Simon Kouka, Cheikhou Camara, Aliou Sané (Coordonnateur), Thiat, Alioune Badara Mboup, Bentaleb Sow et Karim. Il y a aussi Ndèye Fatou Blondin, Ousmane Ndiaye de Génération Sentinelle, Cheikh Saad Bou Diop, Maïmouna Bousso, Yaya Ndiaye, Saliou Mané, Mansour Mboup, Fallou Gmc Diagne, Pape Babacar Paye et Papis Djim. A ceux-là, s’ajoutent Guy Marius Sagna et trois membres de Frapp. La liste n’est pas exhaustive.