L’APR demande à l’opposition de respecter la…Police

Aux « leaderons » de l’opposition, Respectez les forces de défense et de sécurité, ils ne font que leur travail !

La manifestation non autorisée d’hier et imposée, par défiance à l’autorité administrative par une partie de l’opposition, a été l’occasion de constater de façon tangible, le manque de respect notoire et inacceptable à l’endroit de nos forces de sécurité qui ne veillent qu’au respect de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il est important de rappeler que ce ne sont pas les forces de l’ordre qui délivrent les autorisations ou les refus de manifestation. Ils sont strictement mobilisés pour le maintien de l’ordre en pareil cas. Le pire a été évité hier par leur professionnalisme puisqu’ils ont été éprouvés par des irresponsables et des immatures comme Barthélemy Diaz et Ousmane Sonko, qui avec des gros bras, ont tenté de franchir les périmètres de sécurité dressés par la police. Certains policiers comme on peut le voir et l’entendre dans la vidéo crée par les bandits de Sonko, ont été outragés dans l’exercice de leur fonction et poussés à la faute. Heureusement, la retenue, l’esprit de dépassement et le professionnalisme des forces de sécurité ont pris le dessus et le pire a été évité de justesse. Ni la police, ni la gendarmerie, ne sont manipulés, ils font juste leur travail et rien n’a changé dans leur mission de sécurité de chacun, de tous et de nos biens. Et cela, il faut être un homme d’Etat achevé pour le comprendre et leur vouer tout le respect et la considération qu’ils méritent. Un homme d’État, un vrai leader se caractérise par les actes responsables qu’ils posent mais recruter des gros bras et payer des jeunes à mourir pour menacer les équilibres, est totalement inacceptable dans une république. Si l’objectif d’une manifestation est simplement pour montrer son désaccord, exprimer sa liberté et attirer l’attention de l’opinion, marcher sans autorisation administrative, est non seulement pas pertinent mais est surtout porteur de risques de toutes sortes et on ne veut plus d’autres martyrs comme Fallou Séne. Ces méthodes d’Adolphe Hitler faites d’abord d’intimidation, puis de déstabilisation et enfin de prise de pouvoir ne sont pas adaptables sous les tropiques encore moins dans un pays comme le Sénégal. Ça ne peut pas passer. Espérons donc que la raison l’emportera sur la passion.

Cheikh NDIAYE

Conseiller Municipal Grand Yoff

Responsable politique APR