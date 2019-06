Il a gagné 32 millions d’euros au loto et le cache à sa famille

Un employé de restauration sexagénaire a remporté le gros lot en empochant plus de 32 millions lors du tirage de l’Euro Millions du mardi 28 mai. S’il a l’intention de « mettre à l’abri » sa fille, il n’a pour l’instant pas mis sa famille au courant de son gain.

Il a empoché le pactole mais souhaite rester discret. Un employé de restauration sexagénaire est devenu le plus grand gagnant de l’année en France et s’offre ainsi une retraite anticipée bien méritée. Le Parisien rapporte que ce veinard a validé sa grille à Toulouse et vient d’empocher la bagatelle de 32.676.834 euros lors du tirage de l’Euromillions du mardi 28 mai ! Une nouvelle qu’il a apprise vers 2h du matin lors d’une insomnie en consultant les résultats du tirage sur son smartphone.

Le sexagénaire, qui a souhaité garder l’anonymat, avait joué un flash à seulement 2,5 euros avec les cinq bons numéros et les deux étoiles qui lui rapportent plus de 32 millions d’euros. Un sacré rapport sur investissement ! En repos le lendemain du tirage, le grand gagnant a prévenu sa hiérarchie de son gain et a décidé logiquement « d’arrêter de travailler » très prochainement puisqu’il dit lui-même qu’il n’était « pas loin de la retraite ». Mais pour l’instant, il travaille sans penser à ses millions.

Le vainqueur de l’Euromillions a décidé d’en parler à deux de ses amis qui sont très heureux pour lui mais n’a pour l’instant rien confié à sa famille ! « Mes frères et sœurs ainsi que ma fille ne sont pas au courant. Ils le sauront quand je l’aurai décidé », a répondu au Parisien le sexagénaire au sujet de ce choix surprenant. Quand on l’interroge sur ce qu’il va faire de ce pactole, l’employé de restauration reste très pragmatique en confiant vouloir « assurer son avenir » en s’achetant un appartement et aider sa fille en la mettant à l’abri du besoin.

Des voyages et des placements, pas de villa ni de voiture

Rien d’extravagant, malgré ses millions, l’habitant de Haute-Garonne ne souhaite ni grosse villa, ni voiture de luxe, il va juste s’ »offrir des voyages » en commençant par l’Égypte, car il est fasciné par les pyramides. Ce gagnant qui a eu des soucis de santé souhaite garder les pieds sur terre et étudier les placements les plus rentables qui s’offrent à lui. « Par rapport à l’argent, la santé, c’est beaucoup plus important », conclut le sexagénaire avec beaucoup de recul et de philosophie.