Entre les fractions rivales du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), la rivalité est féroce. C’est comme qui dirait, comme Highlander, le sang va gicler. Et dans cette spirale de violence, nul ne sait qui parmi elles, aura le dernier mot ? Une seule certitude, les populations de la Casamance souffrent de ce climat de terreur entretenu par les forces du MFDC, hostiles à la paix, et osons le dire du développement.

Et le relais de ces forces hostiles qu’est le Journal du pays vient de relayer dans ses colonnes que des jeunes qui leur sont favorables « ont mis en garde les miliciens de Diakaye contre des violences sur les populations de la zone des Palmiers au nord-ouest de la Casamance ». De qui se moque-t-on ? Si ce ne sont ces fractions qui essayent de mettre en garde, qui veulent entretenir la peur et la terreur dans des zones où règnent déjà la paix et la sécurité ?

Des zones sécurisées, non seulement par l’armée nationale, mais seulement par d’anciens responsables du MFDC qui y prêchent la paix, comme Kamougué Diatta, Lamarana Sambou, Niantang Diatta, Assambane Diémé ainsi que les partisans des disparus Sidy Badji et Magne Diémé.

De quelles violences, parle-t-on ? Si ce ne sont celles entretenues par ces forces qui tiennent vraiment à maintenir la terreur en Casamance, et qui tirent profit de cette situation, en tenant en otage les paisibles populations tout en leur dépouillant de leurs biens.

Et leurs dernières trouvailles seraient d’accuser ceux qui prônent la paix en Casamance d’avoir « exécuté des centaines d’indépendantistes, brûlé les maisons, les récoltes et le bétail ». Peine perdue. Salif Sadio avait tenté de rallumer en vain le feu en Casamance en faisant convoquer par ses lieutenants des rencontres pour entretenir la tension. Il a échoué dans cette entreprise. A présent, lui et ses partisans changent de fusils d’épaule et s’essayent une autre voie.

Thiémokho BORE